水利會總資產1兆元 年年受政府補助 服務農民卻一國兩制

2017-12-16

〔記者黃以敬、吳欣恬／台北報導〕水資源屬公共財，農田水利會靠此公共財累積約三千億元資產；然而水利會會員應該繳交的水租費，早自民國八十三年就由國家補助每年二十二億元而免繳，政府每年還補助水利會五億人事費及三十三億工程建設款，迄今累計高達一千兩百億元，不過，非水利會會員的農民卻無法享有公家補貼，形成「一國兩制」的不公現象。

水利會早年承接自日治時代水利組合及農地重劃條例所登記土地，還有農民捐供、政府補助等，迄今擁有一千五百公頃的都市計畫土地及現金約七百五十億元，合計已逾三千億元。若再加上水利會擁有的近二．五萬公頃農地，外界甚至認為，農田水利會總資產可達一兆元。

其中許多土地早已非農用，更無灌溉水需求，例如位於北市忠孝東路精華地段的SOGO百貨，就是向北市瑠公水利會租地三十年，瑠公水利會光是SOGO和內湖土地，每年租金收入就高達近十億元；桃園水利會則有板橋海山大樓及桃園火車站旁南華大樓等，每年收租也近千萬元。

只協助會員 半數農民要自找水源

水利會採會員制，向會員收費後協助提供灌溉用水，因此農地被區分為灌區內及灌區外，但目前灌溉區域僅三十一萬公頃，佔全國糧食生產安全農地六十八萬公頃不到一半，其他耕地的農民，必須挖水井等自找水源。

然而政府早自八十三年即以預算全額補助，灌區內農民不用繳費，而政府除補助水租約二十二億元，另還補助水利會人事費及工程建設費等，迄今補助已超過一千兩百億餘元。

環團指出，水利會受國家補助又收取水租費，卻未能全面服務農民，仍有許多農田無水灌溉，每年更有上千件農田用水污染案發生，國家有責任改革。