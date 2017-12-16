水利會改制案／農委會︰員工權益 將受保障

2017-12-16

〔記者王榮祥、吳欣恬／綜合報導〕行政院發言人徐國勇昨表示，水利會改官派後，所有員工權益不會改變，工作權一定獲得保障，因為水利會員工將會變成廣義公務員，升遷不會受影響且更公平，保障只會更好、不會更差。他也強調財產權不會受影響，水利會任何一毛錢都不會收歸國有，無所謂沒收，所有財產會成立基金，且只會用在會員身上。

農委會副主委陳吉仲也強調，農田水利會改制後，現有員工具公務人員資格者，進入公務體系，不具公務人員資格者，升遷和福利也不受影響。

陳吉仲表示，在「農田水利會組織通則修正草案」三讀通過後，先停止十五個水利會會長選舉，農委會下一步將在民國一○九年九月底之前，再針對農田水利會的人員任用條例、資產處理訂定專法，「農田水利會組織通則」也將改為農田水利會專法。

徐國勇指出，水利會改官派，主要是把水資源做有效率的運用，現在水利會服務約卅一萬公頃農地，還有卅七萬公頃農田不在裡面，官派後結合政府資源與水利會既有措施，就能服務全台六十八萬公頃農田，水資源運用更加合理。

陳吉仲也強調，農田水利會升格為公務機關，可確保農委會將投入更多資源做農田水利基礎建設、確保員工福利、面對水污染可執行公權力，讓農業發展更永續，也確保糧食安全。