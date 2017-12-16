水利會改制案／水利會長 有贊成有反對

2017-12-16

憂人事財產影響vs.支持公權力協助

〔記者詹士弘、王捷、王榮祥、謝武雄、蔡淑媛／連線報導〕攸關農田水利會改制為公務機關的「農田水利會組織通則修正草案」，昨在立院逕付二讀，可能在明年初完成修法。雖然農委會極力推動改制，不過，各地農田水利會的看法仍不一致，贊成與反對意見均陳。

反對者︰無配套 沒保障

全國農田水利會聯合會會長林文瑞就表示，水利會是農民自治團體，高度民主化及制度化，政府倉促地改為公務機關，卻無配套措施，根本覬覦水利會高達上兆元資產，企圖侵占人民財產，違反憲法保障人民財產的基本權益，對所有的農民及會員是不公平的，他堅絕反對農田水利會改制，如果政府一意孤行，不排除提行政訴訟、聲請釋憲，甚至與農民上街頭抗爭。

台中農田水利會長蔡篤乾也明白表示，反對農田水利會改制為公務機關。他認為，水利會員工沒有公務人員資格，福利、升遷沒有保障，即使雙軌制，但政府未公告細節，仍是未知數，而且會內資產為會員所有，應用於台中水利會的灌區，一旦改制如果挪作他用，相當不合理。

桃園農田水利會長黃金春公開表示，他身兼民進黨中常委，當然要擁護黨的政策，只能支持行政院版本；但總幹事黃金德私下透露，大部分會務委員、會員反對官派，桃園農田水利會廿三個會務委員一致反對官派，中央推動官派一定要和地方多溝通。

黃金德說，「水利會財產處置」、「員工工作權益」及「服務品質下降」，是地方不願改制公務機關的三大主因。最重要的是財產處置問題，從歷史的角度來看，水利會財產屬於農民且「從來就不屬於政府的」，改為官派機關，員工也擔心現有身分、待遇會受到影響。

贊成者︰水資源是全民的

嘉南農田水利會會長楊明風則表明會全力配合國家的改制。他說，今年曾文水庫與烏山頭水庫的水源減少五十％，這影響到南部的農民春耕生計，因為水資源、抗旱攸關全民，水利會需要公權力的協助，需要的經費也越來越龐大，且人民對政府的信賴會比水利會還要高。

高雄農田水利會長呂文豪也表達支持官派。他強調，反對意見多在財產、人事，這部分政院已有承諾，財產不會收回，人事也不會變動，且這些都不是水利會核心業務，能把灌溉、排水等工作處理得宜才是水利會的目標。

呂文豪指出，過往礙於沒公權力，一旦碰到污染等情況導致無水可用時，無法有效處理，若改為官派，就有公權力挹注，他對此方向樂觀其成。