水利會改制案／吳敦義批民進黨「巧取豪奪」

2017-12-16

〔記者鄭鴻達、洪定宏／綜合報導〕立法院民進黨團昨提案將「農田水利會組織通則修正草案」逕付二讀，國民黨主席吳敦義批評民進黨「巧取豪奪」、「不公道」，質疑「財產權可以隨便掠奪嗎？」希望民進黨執政「不要霸道」。

不過，對這項修法，國民黨團先前揚言杯葛到底，吳敦義更在十三日中常會要求黨團「做好夜宿立法院的準備」，卻未見到國民黨立委付諸行動，除被質疑吳的指令形同是露口風，導致杯葛戰術失效，甚至被民進黨團譏為「假動」。

要求國民黨團有夜宿的準備 被質疑露口風

國民黨團書記長林為洲表示，未來黨團會與中常會、黨中央密切聯繫，要在開會時能去報告，以維持訊息零落差，並密切合作提升戰力，對此事，他身為書記長會深切檢討。

不具名的資深國民黨立委透露，黨中央對黨團的指示通常只有在黨團三長知道後，再轉達給黨籍立委，吳敦義是為了宣示黨的決心，但可能沒料到有此後遺症，意外暴露了黨團做法而不利議事攻防的運作。

另一名不願具名的國民黨立委坦言，吳敦義不是很了解立院運作及議事策略。但她也緩頰說，主席或許知道黨團會力擋，但不知道院會會關門、需要排隊送案，這其中可能有人轉達不清楚，這些都是國民黨必須學習與面對的挑戰。

對於「農田水利會組織通則修正草案」逕付二讀，吳敦義受訪強調，絕大多數水利會員是真農民，他們堅決反對水利會改制為公務機關，因為此舉將完全被民進黨掌控，無法保障會員及工作人員權益；吳指出，民進黨聲稱要促進轉型正義，但有些該轉型的不轉型，不該亂轉型的，卻以霸道方式轉型，「這是沒天理的事情」。

國民黨團三長林德福、林為洲、李彥秀也召開記者會，痛批執政黨強行表決將此案逕付二讀，水利會改制茲事體大，民進黨卻規避委員會審查，蔡政府簡直「獨裁與鴨霸」。