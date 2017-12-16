水利會改制案 逕付二讀

2017-12-16

可望明年1月完成修法 現任會長延任2年 2020年改公務機關

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院民進黨團昨排除國民黨團的杯葛，在立法院院會提案直接將「農田水利會組織通則修正草案」逕付二讀，並自昨日起算一個月的協商期。依修法時程推估，農田水利會改制可望在明年一月完成修法，現任會長延任兩年，在二○二○年改制為公務機關。

立法院長蘇嘉全在去年五月三十日就宣示，將修法把目前屬於公法人的農田水利會，改為公務機關。農委會原定今年初提出草案，但因要向各農田水利會溝通說服，行政院遲至十一月才通過草案，盼能趕在下屆農田水利會長選舉於明年二月公告前，完成修法三讀。

全國十七位水利會長 民進黨籍四人

全國目前有十七個農田水利會，草案規定，除台北市七星、瑠公水利會第四屆會長及會務委員任期仍維持到二○二○年九月三十日以外，其他十五個水利會第四屆會長及會務委員任期均延任二年，至二○二○年九月三十日，屆時水利會將改制為公務機關。

民進黨團總召柯建銘表示，水利會從清朝到現在，都還沒轉型正義過，水利會掌握屬於國家資源的水權，九十％的經費來自政府補助，卻時時與水利署扞格不入，甚至國家進行治水計畫還要向水利會買地。水利會的財產、資源都應該屬於國家與人民，不應淪為私人所有。

他指出，民進黨為了推動改革，做出很大的犧牲，目前十七位水利會長，民進黨才四位，其他都是國民黨的，延任到底對誰有利？

為力拚水利會改制修法，民進黨團自前日下午就搶佔立院議場大門，徹夜固守；為確保萬無一失，在昨日清晨的「大夜班」，都還有二十餘位民進黨立委在議場間堅守到底。直到昨早六時，國民黨團才有零星立委到場，因此遭譏是「假動」。

民進黨夜宿搶先機 強勢闖關

喪失先機的國民黨團，原擬以人海戰術包圍蘇嘉全，阻止他進入議場主持院會；不過民進黨團也派出重兵看守議場所有入口，並有多人護衛蘇嘉全進入議場；且在報告事項宣讀「農田水利會組織通則修正草案」時，直接提議逕付二讀，也當場提出復議。

對於國民黨團大罵這是踐踏民主程序，民進黨團書記長何欣純反駁，這是完全合法的程序，國民黨昨天就提出兩百多個逕付二讀案，只是後來都撤案了，國民黨執政時期也常逕付二讀；二○○七年，國民黨前立委張碩文提案修正「農田水利會組織通則」，擬動用水利會資產進行投資，也是逕付二讀，國民黨不應忘記當年自己是怎麼做的。

水利會二○○二年起改制為直選，至今已實施四屆。李登輝政府曾於一九九二年修正「農田水利會組織通則」，預計在三年內改制為公務機關，但尚未實施，就在一九九五年喊停。