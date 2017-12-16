稅改效應 小摩看好明年美股

2017-12-16

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕受到美國稅改案、金髮女孩經濟（高成長低通膨、市場冷熱適中）和強勁基本面的刺激，又有一家投資銀行看好美股牛市將持續至明年。摩根大通（JP Morgan Chase）週四報告預測，美股史坦普五百指數迄明年底將攀達三千點，為繼歐本海默（Oppenheimer）、Evercore ISI之後，第三家預測史坦普指數飆上三千點的投資銀行。

預測史坦普明年底上看3千點

史坦普指數週四以二六五二．○一點作收，若依摩根大通的預測，至二○一八年底，史坦普指數可望再上漲十三％。摩根大通美國股票策略主管Dubravko Lakos-Bujas指出，降低公司稅、鬆綁金融監管、升息前景等政策進展，應是推動美股上漲的重要動力來源，進一步推動投資人從成長股到價值股，以及各類股之間的板塊輪動。

報告指出，景氣循環擴張階段、全球同步的企業收益動能、美國稅改，對進一步輪動到價值股，應仍具支持性，並持續對低交易量和成長股帶來風險；金融股將領先成為「主要稅負受惠者」，其他如工業、能源和材料股也值得推薦。

不過，大型科技股今年雖然對於史坦普五百指數十八％漲幅的貢獻良多，明年恐將面臨疲弱走勢。

不過，太平洋投資管理公司（PIMCO）週四也發表投資展望，認為冷熱適中的「金髮女孩經濟」，明年還將持續，但投資人應開始為市場下跌預作準備，由於今、明兩年是經濟成長週期的高峰，美國共和黨稅改計畫可能在錯誤的時間帶來財政刺激，是需要擔心的風險之一。

高盛和PIMCO都不看好美國稅改效果，認為對明年美國經濟成長率的貢獻僅約○．三個百分點。