三中案 馬要移轉管轄？ 立委點名顏大和別伸手

2017-12-15

馬政府時期受拔擢任總長 顏應迴避

〔記者楊淳卉、鄭鴻達、吳政峰／台北報導〕被控賤賣黨產的前總統馬英九不滿媒體報導相關案情，前天前往台北地檢署告發北檢檢察長邢泰釗、負責偵訊他的主任檢察官王鑫健洩密，並將向上級法院聲請移轉管轄。對於馬的大動作，民進黨立委李俊俋特別點名由馬任命的檢察總長顏大和，要求顏大和「不得將此案移轉管轄」；國民黨團則是召開記者會聲援馬英九，痛批檢察官淪為政治鬥爭打手，並呼籲法務部應說明而非撇清。

律師黃帝穎昨表示，馬英九以邢泰釗涉及洩密為由，要求高檢署與最高檢察署移轉管轄偵辦，基於「檢察一體」原則，只有兩個人具移轉權力，分別為檢察總長顏大和及高檢署檢察長王添盛 ，兩人均於馬政府時期受拔擢，顏還是特偵組簽結三中案的檢察總長，若兩人未迴避，反配合馬英九「干預個案」，將向監察院告發並送請檢評會究責。

李俊俋籲 讓北檢發揮專業深入偵辦

李俊俋指出，特偵組已經走入歷史，顏大和應尊重各地檢署獨立辦案，不要把任何手伸進去，本案深受國人關注，應該讓北檢發揮專業深入偵辦。

民進黨立委蔡易餘則分析，馬是要以此轉移焦點、營造自己是遭司法迫害的被害者角色，企圖影響司法判決。蔡易餘指出，馬英九自特別費案至今，每次若遇到對他不利的狀況，都會用告檢察官來轉移焦點，營造他被打壓的氛圍，這樣的動作在政治層面上，有引起藍軍同情的效果。

國民黨團聲援馬 痛批檢淪政治打手

國民黨團則召開記者會，首席副書記長李彥秀痛批北檢檢察官淪為政治鬥爭打手。李彥秀說，日前北檢為此案羈押前立委蔡正元無功而返後，又偵訊馬前總統十四．五小時，然後還傳出部分難以判斷真偽的偵查內容外洩給媒體，但北檢卻直到馬提告後才出來否認，並在四小時內就查出與檢方無關。

國民黨立委王育敏表示，政黨輪替後，綠營濫訴馬英九案件高達一百六十案，整肅心態昭然若揭。她表示，北檢對特偵組早已簽結的三中案重啟調查，心態可議且手法粗糙，事後態度更是欲蓋彌彰，她要求法務部完整說明、徹查洩密案，而非急著撇清。