台綜院︰賴揆掃投資障礙 明年GDP續過2

2017-12-15

預估成長2.31％ 高科技設備投資走疲 明年變數

〔記者王孟倫／台北報導〕台灣綜合經濟研究院昨公布最新預測，儘管全球貿易成長速度放緩，國內民間消費持續低迷，但政府近來積極解決企業投資面臨障礙，有助於拉抬經濟成長，預估明年台灣全年經濟成長率為二．三一％ ，雖略低於今年的二．五三％，但ＧＤＰ可望繼續「保二」。

「過去一年，終於看到政府願意解決投資長期低迷的決心。」台綜院院長吳再益表示，台綜院一直極力呼籲，必須重視民間投資低迷問題，政府應積極帶頭振興國內投資水準，沒有投資，台灣經濟怎麼拉抬起來？從「五+二產業創新」、「前瞻基礎建設」、「新南向政策」及九月份新閣揆上任以來，積極解決企業投資面臨「五缺」障礙的態度，都值得肯定與嘉許。

但吳再益指出，國內企業投資仍集中於高科技電子產業，今年下半年國內半導體設備與機械品項進口成長衰退，一般傳統產業及中小企業經營規模擴增有限，將是明年經濟變數；且超額儲蓄與閒置資金問題依舊嚴重，廠商獲利也不願投資，得靠明年政府部門前瞻基礎建設投資來拉抬，明年的「實質民間投資成長率」估計達二．八一％，將優於今年表現。

其他機構對明年ＧＤＰ成長率預測為元大寶華研究院的二％、中經院的二．一八％、台經院的二．三％與主計總處的二．二九％。