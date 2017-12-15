美升息1碼 各國央行不同調

2017-12-15

中港跟進升息 英歐維持不變

〔記者盧冠誠、楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）今年最後一場聯邦公開市場委員會（FOMC），一如預期升息一碼（○．二五％），對明年升息展望亦維持三次，與九月會議預估一致；中國人民銀行跟進上調公開市場操作利率五個基點（○．○五％）；香港金融管理局昨宣布，基本利率上調一碼；英國央行及歐洲央行「淡定」，維持利率不變，歐央將基準再融資利率維持在零，存款工具利率及邊際貸款利率分別維持在負○．四％及○．二五％，符合市場預期。

中國人行今年以來追隨Fed動向來調控貨幣政策，兼顧市場流動性及防止資金外流加劇；昨宣布逆回購及中期借貸便利（MLF）操作利率小幅上升五個基點；香港金融管理局跟進宣布，基本利率上調一碼到一．七五％，即時生效。

英國央行宣布，維持指標利率不變，符合市場預期；聲明指出，未來加息步伐預計是逐步且幅度有限，若當地經濟增長如預期，未來幾年有理由進一步溫和加息。

這是Fed主席葉倫任內舉行的最後一次會後記者會，她說，通膨前景仍高度不確定，成政策面臨的風險之一；該談話讓市場認為傾向「鴿派」，美元指數不漲反跌；新台幣匯率昨盤中升破三十元大關，重現「二」字頭價位，國際金價也收復每英兩一二五○美元關卡，單日反彈近一％。

美元走軟 台幣盤中見2字頭

新台幣受此激勵並跟隨主要亞洲貨幣走揚，加上台股彈升支撐，盤初即輕取「二」字頭，但在進口商及散戶逢低搶買美元下，三十元整數關卡失而復得，終場升值收斂至二分，以三十．○○六元兌一美元作收，創逾一週新高。