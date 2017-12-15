葉倫看稅改 溫和拉抬美經濟

2017-12-15

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席葉倫在任內最後一場決策說明會上表示，儘管美股屢創新高，但監管官員尚未見到金融穩定出現「閃紅燈」等警示訊號；她將比特幣稱為一種「高度投機性資產」，「我會真的存疑，Fed是否將很快走向那個（採用數位貨幣）方向」；稅改案對美國GDP（國內生產毛額）成長將提供「一些溫和拉抬」，但當被問及可否達到川普所稱四％成長率目標時，她保守回應這會是一項「挑戰」。

雖然美國總統川普宣稱，減稅將點燃經濟的「成長奇蹟」，帶動經濟成長率攀上四％或更高；但Fed納入稅改影響後的最新預測是明年美國成長率二．五％，僅略高於九月預估的二．一％。

葉倫表示，「儘管稅改政策將可能對未來幾年美國經濟活動提供一些拉抬，但宏觀經濟影響程度和時間，仍呈現不確定」；前美國央行官員、現任研究機構Cornerstone Macro合夥人沛里分析，這顯示Fed不認同稅改案對成長率會是顛覆性政策，「只有一些溫和上揚，大部分集中在二○一八年」。

針對美股頻創高、比特幣狂飆等現象。葉倫說，「沒有閃紅燈、甚至可能是橘燈」等警示出現，股價「目前在歷史範圍的高端」，但這是長期低利率下可能的合理走勢。

她認為，比特幣在支付系統中角色很小，不是穩定的儲值工具，若比特幣價格大跌，無疑有人會損失很多錢，「但我真的不認為這會對金融穩定造成很大打擊」。