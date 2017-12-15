會計師︰台美租稅協定 加快簽訂

2017-12-15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕美國稅改倒數，勤業執業會計師張豐淦建議，政府應儘快簽訂台美租稅協定，因台灣子公司稅後盈餘要匯回台灣母公司，需扣繳三成，若有租稅協定就可大幅調低扣繳率，更有助台美經貿交流；資誠稅務諮詢顧問公司執行董事邱文敏認為，當全世界正掀起一股降低稅負發展國家經濟的風潮，台灣政府應思考勿反其道而行。

邱文敏舉例說，美國稅改降營所稅，台灣稅改則提高營所稅，是否可能造成負面效果？台商在海外也有許多盈餘未匯回，如何吸引資金回籠，挹注在國內鼓勵發展的產業上，必須更用心思考。

安永執業會計師楊建華分析，未來美國可能對外國公司的美國關聯企業，課徵廿％的特種消費行為稅（excise tax）；這恐對在美國設有營銷據點的台灣高科技產業，造成一定影響，若企業因此逐步將供應鏈移往美國，政府勢必得祭出對策，至少將高階製程留在台灣。

張豐淦則分析，美稅改的殺傷力未必如想像中的大，雖然台灣稅改營所稅將增至廿％，但看美國參、眾兩院初步協商的版本，營所稅為廿一％，兩方差不多；至於台商供應鏈，早已呈現全球佈局，只是過去西進，現在南進，未來可能思考向美前進。

張豐淦認為，政府應儘快促成台美租稅協定的簽訂，目前台灣子公司稅後盈餘要匯回台灣母公司，需扣繳三成，若有租稅協定，便可大幅調低扣繳率，有助於增進雙方近一步經貿交流。