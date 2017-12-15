川普稅改倒數 中國壓力最大

2017-12-15

參、眾院共和黨領袖達協議 稅改若完成 將吸引大量資金返美

〔編譯王惠慧、吳佳蓉／綜合報導〕美國稅改法案進入倒數階段，參、眾兩院共和黨領袖已達成協議，只差回兩院投票後交由總統川普簽署，中國與歐洲五大經濟體繃緊神經，美國稅改完成後，預料將吸引大量資金回流，全球恐掀起搶錢大戰。我財經官員分析，川普稅改與我國稅改方向一致，整體利弊影響待評估，但對中國恐造成多重壓力，除降稅壓力大增、難阻資金外逃，更不利中國的一帶一路等重大國家戰略推動。

公司稅率21％ 個人所得稅率最高37％

美國眾議院和參議院共和黨領袖於美東時間十四日下午就稅改法案達成協議，相較先前兩院提出版本，公司所得稅率略微提高、個人所得最高稅率略降；「華爾街日報」報導，公司稅將由現行的三十五％降至廿一％，高於先前提案廿％，預計二○一八年生效；個人所得稅最高稅率訂為三十七％，不僅低於現行的三十九．六％，也低於先前草案版本。

川普週三在白宮演說表示，很開心能就廿一％公司稅達成共識，「我們希望給美國民眾一個很大的減稅做為聖誕禮物」。

其他稅改內容包括可能調整房屋貸款利率減免上限，從現行一百萬美元降至七十五萬美元；保留遺產稅，但課稅門檻提高一倍；商業實體（如小型合夥企業、有限責任公司、獨資企業）將獲得廿％的所得扣除額。共和黨籍的眾議院籌款委員會主席布萊迪（Kevin Brady）表示，所有細節本週將公布。

彭博報導，企業海外利潤匯回稅率尚未獲得共識，可能視最後財政收入的計算進行調整；先前眾議院通過版本，企業海外利潤的現金稅率為十四％、流動性較低的資產稅率則為七％，參議院版本中分別為十四．五％及七．五％。

人民日報及新華社等中國官媒，近來頻對川普稅改放話。我財政部及經濟部官員分析，美國稅改鼓勵海外企業回流，確實會對台商產生吸引力，但在營所稅及個人所得稅制改革部分，與我國稅改方向一致，且稅率相差不大，也對我國影響不大；但對中國衝擊不小，美國企業所得稅率大降至二十一％，且電價、健保費用等都比中國低，中國不僅降稅引資壓力大增，更將不利其一帶一路等重大國家戰略的推動。