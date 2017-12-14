5大黨產案 件件和馬有關

2017-12-14

〔記者錢利忠／台北報導〕前國民黨主席馬英九被控賤賣黨產案，台北地檢署上月首度以背信罪他字案被告身分，傳喚馬英九等多人，包括黨產會移送及律師周武榮等人告發的內容在內，目前偵辦進度除三中交易案外，也已對與中影案有關聯的中央黨部大樓交易案，以及馬上任黨主席後，首筆處分的國發院土地等五大黨產案展開調查。

關於三中案，檢方從國民黨以四十億元包裹出售三中股權給余建新的榮麗公司查起，因榮麗當時資本額僅一億元，根本沒能力吃下三中股權，榮麗最後果真放棄中影及中廣，只花八．九二億元買中視，檢方據此懷疑，國民黨包裹出售三中給余的交易，是為規避廣電法規定黨政軍退出媒體的最後期限，找余配合當三中買家的假交易。

中影交易部分，除前中影董事長蔡正元所涉侵占中影減資款三．七億元一案，另針對中影土地資產鑑價過程，只計算中影名下三大不動產，卻放掉其他不動產不計，且與中影買家所簽合約中，也沒設立買家未遵守分潤機制的懲罰條款，導致國民黨索賠無門、利益受損。

中廣交易所涉疑點，現任中廣董事長趙少康當初在國民黨牽成下，透過旗下「好聽」等四家公司，以分期付款及拿中廣盈餘還款的方式，向榮麗買下華夏所持有的中廣股權，廣播十億元、土地等資產四十七億元，趙對土地沒興趣，約定將來處分房地產後歸還國民黨，但中廣旗下包括林森大樓等廿筆不動產，市價逾七十億元，不排除國民黨利用趙少康借名登記漂白黨產，涉及假交易。

原中央黨部大樓交易案，馬英九要求中投向有意購買中影名下華夏大樓的已故長榮集團創辦人張榮發，一併推售中央黨部大樓，約定長榮若買中央黨部大樓，就能以廿億元優先買華夏大樓，但中投只收十二億元，就將中影經營權交給蔡正元等買家，使長榮買華夏大樓的交易破局，長榮為此扣住原應支付中央黨部大樓的尾款一億元。

至於國發院土地交易案，連戰當國民黨主席期間，曾因賣價太低，不願批示此售地公文；九十四年八月十二日，張哲琛曾上簽給時任副主席、即將接任主席的馬做決策，馬回覆「悉」；隔年馬於黨主席任內以卅八．三億元售出該地；檢方質疑，該地牽涉利益龐大的都市計畫，時任台北市長的馬不僅是土地賣方代表，也具都市計畫決策權，卻忽視國民黨可能獲得的鉅額利益降價售地，疑涉賤賣。