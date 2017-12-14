北檢籲馬 勿以民粹手段妨礙偵查

2017-12-14

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九昨赴台北地檢署、高檢署、最高檢察署，告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉洩密，並聲請將三中案、洩密案移轉管轄；北檢昨晚召開記者會，由襄閱主任檢察官周士榆發表聲明指出，相關媒體報導均與北檢無關，媒體事先未向北檢查證，應自負文責，並呼籲長期從事政治的馬英九先生「切勿以情緒或民粹性手段，混淆焦點，妨礙偵查步驟」。

媒體報導自負文責 與北檢無關

周士榆表示，北檢一向嚴守偵查不公開規定，媒體對於三中案報導中的「檢方發現、檢方認為、檢方掌握、檢方質疑」，都與北檢無關，報導內容與事實多處不符，事先也未曾向北檢進行查證，本案共同被告、律師及證人很多，究竟由何人、有何用心透過媒體干擾偵查？難以判斷，「外界請勿揣測，媒體報導應自負文責」。

他說，去年七月一日以來，北檢對馬所涉刑案已簽結一百六十件、不起訴四案，其中較重要的有五案，包括納莉風災涉廢弛職務案、總統期間涉財產來源不明案、特別費養流浪犬馬小九案、貓空纜車驗收涉圖利案、東吳大學演講涉洩密案，檢察官都是依據法律確信，秉公辦理，絕無任何政治立場考量。

周士榆說，馬英九先生長期從事政治活動，應知檢察官偵辦社會矚目案件時，常遭有心人士刻意以不正當手段利用媒體干擾偵查，因此，北檢呼籲本案應回歸證據，澄清事實，「切勿以情緒或民粹性手段，混淆焦點，妨礙偵查步驟」，北檢目前偵辦的案件仍將按既定步驟進行，不受任何影響。