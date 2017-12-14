馬控告北檢涉洩密 聲請移轉管轄

2017-12-14

〔記者謝君臨、錢利忠、施曉光／台北報導〕前總統馬英九近日身陷國民黨黨產三中交易案疑雲，不僅被控主導三中交易案、圖利中視買家四．八億元，還被媒體爆料曾指示「那就回饋給他」等語，且錄音檔被檢方掌握；對此，馬英九昨突現身台北地檢署，強調自己「忍無可忍」，除控告北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健洩密外，也前往高檢署、最高檢察署，聲請將三中案、洩密案移轉管轄。

馬英九也創下首位卸任元首向檢方控告檢方洩密的先例。

馬英九表示，從北檢重啟偵辦三中案以來，一直有各種扭曲事實的錯誤傳聞，他基於尊重司法，一直隱忍不發，直到上月廿九日，他到北檢偵訊十四．五小時，各種違背事實、離譜誇張的偵查細節不斷被少數媒體報導，而這些媒體的獨家消息，都是片段、不真實的，他實在是忍無可忍才決定告發洩密。

馬英九強調，這樣的洩密，是洩漏不實機密，且選擇性洩漏對被告不利的資訊，他合理懷疑是檢方洩密，例如查扣上百片光碟、張哲琛的供詞等，「除了檢察官之外，誰會知道這些內容呢？」馬除了質疑檢察官公然違反偵查不公開原則，也表示涉案內容是檢察官自行延伸、斷章取義。

馬強調，他從來沒有指示要回饋、圖利任何人或任何單位，他在參與過的會議中，都強調所有買賣均要依法行事，不可有違反暴利之情事，北檢一再洩漏不實且扭曲的偵查細節，對比起訴他洩密案時的振振有詞，讓他覺得很可笑，且馬辦發言人上週就要求北檢對外公開說明此事，但北檢卻遲未正面回應。

馬辦批檢 事情鬧大了才推給媒體

馬強調，這樣的辦案方式，已違反「刑事訴訟法」規定的公平辦案原則，「這樣下去怎麼可能公平、公正辦案？」他認為，北檢以及偵辦本案的檢察官已不適任，因此他要聲請移轉管轄，希望檢察總長可以發揮檢察一體的監督職權，公平辦案。

對於北檢澄清從未將案情洩密給媒體，馬辦發言人徐巧芯回應，檢方不要事情鬧大了才推給媒體。