三中案》自保錄音光碟 恐讓馬剉咧等

2017-12-14

汪海清秘藏12年 將成馬背信罪是否成立關鍵

〔記者錢利忠、鍾麗華／台北報導〕前總統馬英九被控在國民黨主席任內賤賣黨產案，台北地檢署查獲馬英九當年與中投前董事長張哲琛、總經理汪海清等人開會的關鍵錄音，掌握馬當時疑曾提及「回饋」等字眼，可能就是賤賣黨產的幕後影武者；據悉，該份錄音檔被汪海清秘藏了十二年，連當初特偵組查案時也沒發現，如今被北檢查獲，將成馬背信罪是否成立的關鍵。

昔日馬英九愛將、前行政院秘書長林益世涉貪案，就是因為含有索賄內容的錄音光碟曝光，成為林益世口中令他「一刀斃命」的關鍵證物，而這次黨產案的自保錄音光碟，是否令馬「一刀斃命」，外界高度關注。

據悉，在中投與余建新旗下榮麗公司簽增補契約協議之前，時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清、中投法律顧問李永然等人，曾在台北市長辦公室及國民黨中央黨部等處，向馬報告中視案交易進度，馬在會中提及「回饋」等疑涉主導交易的字眼，相關內容均被汪錄音留存。

馬辦：絕無「回饋說」一事

馬英九昨赴最高檢察署告發洩密後，馬辦發言人徐巧芯隨即受訪，證實檢察官偵訊馬時確曾出示相關錄音，但徐強調，馬當時要求相關黨產交易必須合法，不能讓買家獲得暴利，絕對沒有週刊報導所述「那就回饋給他」等不實內容。

但究竟錄音檔中有無錄到馬說出「回饋」等關鍵字眼，徐巧芯未給予明確答案，僅強調馬的委任律師檢視過當天偵訊筆錄，沒有出現馬於三中案圖利余建新四．八億元等週刊報導內容。

馬上月廿九日赴北檢庭訊超過十四個小時，創下卸任元首被連續偵訊最長時間紀錄，據悉檢方當天之所以耗費如此長的時間，就是為了提供馬答辯的機會，讓馬充分說明錄到的聲音是否為本人，並釐清收音地點、與會人士及會議內容等細節。

對於馬涉入黨產案，前北檢主任檢察官、律師胡原龍曾表示，以馬一絲不苟的行事作風，若沒問清楚黨產處分細節，應不可能簽字，他認為馬被北檢依背信罪起訴的可能性極高。

「有人檢舉馬親批相關公文」

黨產會委員表示，有人曾向黨產會檢舉，馬英九曾親批相關公文，知悉三中案。他解釋，黨產會在追討黨產時，雖然發現中投資料保存得很好，但中廣、中視、中影當初是國民黨文工會系統的華夏公司所持有，因此查三中案一定要華夏的資料與檔案，不過，華夏公司已被整併消滅，這部分的檔案與資料一直是缺漏的，中投也屢次強調不知道華夏的檔案在哪，這次北檢能拿到華夏相關資料，是案件偵辦很大的關鍵。

對於錄音檔可能是當時與會人為自保而偷錄， 黨產會委員透露，中投在賤賣三中後，也拿六千多萬元出來，委託律師信託保管，就是擔心在處理黨產過程中，員工會涉訟，因此預先拿出一筆錢來做為員工未來打官司的費用，可見中投內部是人人自危。