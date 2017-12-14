日版「台灣關係法」 日議員：兩三年內或有進展

2017-12-14

〔記者呂伊萱／台北報導〕日本眾議員鈴木馨祐昨出席「台美日三邊安全對話研討會」，會中主動提到自民黨內部友台小組正在研議日本版「台灣關係法」。鈴木馨祐說明，仍在研議該法案可能納入哪些具體項目，但受限於和平憲法規範，預計不會納入軍售內容。至於可能推動的具體時程，「兩、三年內或許可能有些進展」。

預計不會納入軍售內容

鈴木馨祐、日本參議員松川るい、美國前眾議員派特里、立委羅致政和江啟臣，昨天出席「台美日三邊安全對話研討會」中的台美日國會議員對話。

日相安倍胞弟岸信夫多年前曾提出日版「台灣關係法」構想，鈴木馨祐說，台美日需要共同分享偵監中國的情報，目前自民黨內友台小組已正式啟動對於日版「台灣關係法」的討論，思考可行的合作形式與具體項目，黨內完成草案後才會提案，進而啟動官方程序。

鈴木馨祐表示，台灣是日本最重要盟友之一，但日台沒有正式邦交，關於外交或國家地位等問題需要「非常低調」，是雙方共同前提。日本樂見美國售予台灣武器，讓台灣維持足夠防衛能力，但受制於日本和平憲法，預計日版「台灣關係法」不會納入軍售相關內容。

鈴木馨祐說，美國「台灣關係法」是在斷交時推出，他坦言「這真是很困難的工作」，特別是現階段日本與中國及台灣都希望維持緊密關係，「或許兩、三年內會有些進展」，但目前仍是意見蒐集階段。

針對區域情勢，鈴木馨祐分析指出，中國國家主席習近平致力於透過「展示中國的強大」取得統治正當性，最終目標則是在東南亞區域及西太平洋地區取得主導權，要達到此目標，就須削弱美國影響力；中國海軍出海路徑只有巴士海峽與宮古海峽，也因此，台美日三邊合作至關重要。