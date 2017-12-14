立委：台美軍事交流 獲美行政立法支持

2017-12-14

〔記者呂伊萱、林良昇、李欣芳／台北報導〕美國「二○一八年美國國防授權法案」（ＮＤＡＡ）經美國總統簽署生效，可望強化台美軍事交流，並評估美台海軍艦艇互訪的可行性。民進黨立委羅致政昨認為，該法案生效，證明提升台美軍事交流在美國獲得跨黨派與行政立法部門的支持，未來就看行政如何落實法案；國民黨立委江啟臣則說，美艦泊台內容只是國會參考意見，川普簽署是因不具約束性，且可成為美國的談判籌碼。

行政院長賴清德昨接見美國在台協會主席莫健時強調，川普總統簽署國會通過的國防授權法案，台灣將善盡責任。我國尊重川普提出的公平貿易，國內許多企業赴美投資，政府會致力促進台美經貿關係的持續深化。

未來就看行政如何落實

羅致政與江啟臣昨出席「台美日三邊安全對話研討會」，羅致政指出，ＮＤＡＡ一路通過參眾兩院至白宮簽署生效，證明提升台美軍事交流獲得美國跨黨派及行政立法部門的支持，「雖不易一步到位，但至少緩慢提升」，未來端看行政部門如何落實。

江啟臣認為，川普簽署法案和中國大陸駐美公使出來講話，「感覺像相互叫陣」，也不能排除牽動更嚴重軍事挑釁的可能性，究竟對台灣有利與否，國安單位應審慎考量。

羅致政也說，軍艦互泊目前還是假設性議題，台灣戰略地位本就重要，要根據國家利益發揮自己角色，不代表必然會成為籌碼。

江啟臣則強調，不希望台美間進一步合作交流造成兩岸關係緊張，美中台三邊應共同營造和平、緩和氣氛。江也補充，美艦泊台部分是國會提出參考意見，並沒有強制性，川普會直接簽下去，可能是因不具約束性，也可成為美國與北京之間談判的籌碼。

美國史丹佛大學研究員祁凱立昨參加國民黨立委許毓仁舉辦的研討會時指出，ＮＤＡＡ比較象徵性，還需要醞釀，畢竟美國國會無法要求行政部門去執行法案，川普在東亞關注的還是北韓議題，台灣在此刻並非優先議題，川普在簽署ＮＤＡＡ時，可能並沒有想到台灣，目前不一定有心力關注台海。