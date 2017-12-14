美台軍艦互訪 川普態度成關鍵

2017-12-14

簽署國防授權法案後聲明：會依憲法賦予權力處理

〔駐美特派員曹郁芬／華府十二日報導〕美國總統川普今在簽署「二○一八年國防授權法案」（ＮＤＡＡ）後發表聲明指出，要求美台軍艦互訪的1259條款有可能侵犯總統的對外職權，他會根據憲法賦予的權力來處理。

軍艦互訪條款 可能侵犯總統對外職權

川普在書面聲明指出，1069、1231、1232、1239、1239A、1258、1259、1263、1271、1279A及1607條款，規定了美國對外軍事和外交事務的立場，在某些情況下指導了外交政策的執行。他的政府在處理這些條款時，將依據總統獨有的最高統帥和國家唯一外交代表的憲法權力，決定在什麼條件下給予外國元首承諾及執行國家外交。不過，川普在聲明中，對涉及美台軍售正常化的1259A條款並未表示意見。

中國駐美公使李克新上週五對於美台軍艦互訪提出「美國軍艦抵達高雄之日，就是解放軍武力統一台灣之時」的警告，在美台都引起風波。由於國會僅要求川普政府研究軍艦互訪適宜性與可行性，未來行政部門態度仍是關鍵。

美國國會今年十一月九日通過經參、眾兩院協調後的二○一八年國防授權法案。其中1259條款記載，當美台兩個政府努力強化台灣的防衛能力時，美國的政策是要強化在台灣關係法之下的對台承諾，並與六項保證維持一致。

法案以國會決議方式表示，國會認為，美國應強化與改進和台灣的長期夥伴及合作關係；美國應該單純根據台灣的需要，經常性地移轉防禦物資與服務，讓台灣維持足夠的自我防禦能力；美國應該邀請台灣軍隊參與類似「紅旗」等軍事演習。

此外，美國應根據二○一七年通過的國防授權法案，執行美台軍官與資深官員間的交流計畫，以改善兩軍關係；支持擴展以台灣人員在美受訓或與美軍共同受訓的交流項目；在西太平洋進行美台雙邊的海軍演習，包括航行前會議；考慮重新建立美台海軍艦艇互訪的適當性與可行性。

涉美台軍售正常化條款 川普未表意見

法案中的第1259A條款也以國會決議方式，表達國會希望將對台移轉軍事物資與服務正常化。國防部應與國務院協商後，以個案方式審查對台軍售，在收到台灣要價書後的一百二十天內，國防部長與國務卿諮商後，應向國會適當的委員會提出報告，內容包括採購要求的現況、軍購移轉是否符合美國武器出口法案、是否需要出口執照、國防部長是否有意給予發價書和同意書，以及這項軍購移轉是否符合台灣關係法下美國對台義務。

法案也要求在國防授權法生效一百八十天內，以及每隔一百八十天，國防部長應與國務卿協調後，向軍事及外交委員會簡報台灣面臨的挑戰與美台軍事合作狀態，以及台灣軍購要求的進展。