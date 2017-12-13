人民作主基金會：民主發展新頁

2017-12-13

〔記者楊淳卉／台北報導〕立院院會昨三讀通過「公投法修正案」，包括提案、連署、通過門檻全面調降。長年倡議公投法補正、由前民進黨主席林義雄領導的「人民作主教育基金會」對此表示，欣見立法院將現行公投法做了比較合理的修正，台灣將有一部可運作的公投法，「人民作主」將可以具體實踐，這是台灣民主發展的歷史新頁。

現行公投法是在二○○三年制定，但公投通過門檻過高，被外界批評為鳥籠公投。人民作主訴求「補正公投法」則已超過十四年，他們曾以環島苦行、發傳單、繞行立院、總統府等方式，要求補正公投法，落實直接民權。

人民作主指出，今天所享受的「民主」，是台灣前輩百年奮戰的成果，廿多年來，人民作主站在前輩所打下的民主基礎上，推動「直接民權」，要求由公民投票來解決國內的爭議問題，盼深化、鞏固民主，讓民主制度更完善。

人民作主指出，二○○三年立法院制定了「公民投票法」，就公投的程序及實質設下了種種極不合理的障礙，使得各種爭議無法訴諸公民投票來解決，導致國家內耗不斷，對立加深，嚴重挫折了台灣民主的發展。

人民作主指出，欣見立法院將現行公投法做了比較合理的修正，希望台灣人民共同珍惜這個得來不易的民主成果，好好運用公投法展現我們的國民意志，形塑共同的國家願景，打造更美好的台灣。