議會審議財部備查 適法才可開徵

2017-12-13

〔記者吳佳蓉／台北報導〕對於宜蘭縣擬開徵「工業用水特別稅」。財政部官員表示，依法縣市政府有權視需要加徵地方稅，以充實稅源，原則上財政部不會反對，但提醒課徵對象、年限得符合規範，且須經縣議會審議，並交由財政部備查，確認適法性無疑慮後，才可開徵。

官員指出，目前尚不了解宜縣的課稅規劃，不過依照「地方稅法通則」，直轄市、縣市或鄉鎮市有權開徵地方稅，型態包括特別稅、臨時稅及附加稅三類；但新課徵地方稅前，應先舉辦公聽會，取得共識後，還得通過縣議會或市議會審議，修訂地方自治條例，之後送交財政部及主計總處備查。

官員表示，為確保縣市政府依法開徵，財政部會邀集專家學者及相關主管機關，一同檢視開徵對象是否有違「地方稅法通則」規範。

舉例來說，按規定，地方稅不可對轄區外的稅源課徵，也不能以跨轄區的公用事業（如火力發電廠）及跨轄區的天然資源或礦產品為開徵對象。同時，特別稅及附加稅的課徵年限最多四年，臨時稅最多兩年。

官員指出，實務上為避免違反相關規範，縣市政府常以「開採」、「抽取」等可能影響環境資源的行為，作為主要課徵對象；例如目前最多縣市政府加徵的特別稅為「土石採取景觀稅」，桃園、高雄、苗栗、南投、雲林、屏東、花蓮及台東縣皆有課徵。

財政部官員強調，特別稅、臨時稅的稅率高低、適當性，屬地方自治權限，在未違反地方稅法通則等相關規範狀態下，一切尊重地方政府權限。