宜縣工業用水 擬課特別稅

2017-12-13

暫定地下水每噸4元、地面水2元

估每年稅收2.2億元

〔記者簡惠茹、張慧雯／綜合報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德昨在宜蘭縣務會議表示，將研擬開徵「工業用水資源特別稅」，宜縣核發用水量一年約七千三百多萬噸（地面水三千兩百多萬噸、地下水四千餘萬噸），地下水暫定每噸四元、地面水每噸兩元，若開徵估計每年有二．二億元稅收。陳金德說，這項政策是基於保護水資源、減少汙水排放、增加地方財源等考量，並讓企業正視回收水的重要性，將訂定自治條例草案，送議會審議後施行。

對此，宜縣工業會認為不利招商，影響廠商競爭力。縣內核定水權量最多的東碱公司表示，經營已經很辛苦，不希望再課稅；生產飲用水和威士忌的水源都取自宜蘭的金車公司則稱，會配合政策。

陳金德指出，台灣工業用水收取費用，自來水普遍偏低，地下水與地面水更是沒有收費，所以很多工廠不會思考回收水再利用，若工業用水提高成本，企業就會思考製程節約用水、如何回收。

他表示，有些業者把水當產品販賣，光賣宜蘭好水就會讓消費者動心，課稅合情合理；至於費率、是否依使用量訂出級距，會再討論。

宜縣地方稅務局指出，工業製程需大量用水，但抽取地下水易造成水資源浩劫及地層下陷，基於使用者付費原則，課稅符合公平正義；民國一百年開始，就有議員提出相關建議，經濟部水利署也有研議開徵「耗水費」，但至今沒有定案。

經部如訂出耗水費 特別稅可落日

地稅局表示，宜縣府課稅對象是「抽取」行為，並以「量」為標準來課稅，與規費性質不同，將討論是否訂定落日條款，待經濟部耗水費訂出來後，就取消特別稅，避免雙重負擔。

縣工業會理事長莊清萬說，前縣長林聰賢就提過此議，當時工業會極力反對，宜蘭現在使用地下水的廠商有五十二家，一家平均要負擔好幾百萬元，企業成本加重對招商不利。

一年獲核發九百八十多萬公噸水權的東碱表示，公司早就有回收水機制，除了製作產品的水，其餘九成都有回收，計畫做到「零排放」目標，減少水資源浪費。

至於獲准水權排名第二的台塑指出，實際取水量還不到水權量的一成；水權第三的台化則回應，條款尚未通過，無法置評。