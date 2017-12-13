工商界建議 天然氣儲備倍增

2017-12-13

勞資協商應限企業工會

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長賴清德昨率部會首長與工商界共進早餐，工商協進會雖肯定賴揆積極解決「五缺」問題，還是提出三十九項建議、超過六千字建言，包括因應未來天然氣發電比例過半，政府除應加速增建接收與儲存設施外，更要提高安全備用容量一倍到三十天以上；有關勞資協商機制，勞方代表應為企業所屬工會，而非產業工會等外部公會組織。

工商協進會理事長林伯豐指出，工商界最關切的就是能源穩定供應，政府發展綠能與天然氣發電過程中，應思考去煤廢核的發電缺口要如何補足，避免限電危機發生；還有時間電價及需量競價等方案，將影響企業員工休假、排班及加班安排，建議應先規劃詳細配套，避免產業用電競合影響經濟發展。

此外，行政院主張翻修勞基法，但工商界期待能針對製造業、服務業等不同行業別進行翻修，讓企業保留彈性適應，增進台灣投資力。

工商界也建議，在「金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法（ＣＲＳ；即全球肥咖條款）」實施後，已牽動國際資金移動，各國相繼採取減稅做法，吸引海外資金回流，建議針對國人海外資產回流，提供階段性租稅減免，主動申報匯回金額，可享較低稅率。

賴清德昨在早餐會上也透露，針對少子化及人口老化問題，下個月行政院將提出效仿日本的育人革命政策，向社會大眾報告友善生育、養育的相關做法。