張忠謀︰加薪屬自由市場機制

2017-12-13

賴揆︰政府努力排除投資障礙

企業要提供好的勞動條件

〔記者林菁樺、陳梅英、李雅雯／台北報導〕行政院長賴清德上任後，昨首度參加工商早餐會，賴揆肯定企業界回應政府的加薪政策，強調拚經濟不能只靠政府，盼企業能提高起薪。在場工商界多表示，願配合讓上市櫃公司起薪達三萬門檻，但基本工資的檢討頻率，也應跟著降低；台積電董事長張忠謀則直言，政府不斷勸進企業加薪，有違自由人力市場，「如果自由市場沒有辦法加薪時，該怎麼辦？」

賴清德昨率部會首長與張忠謀、富邦集團董事長蔡明忠、電電公會理事長郭台強、工商協進會理事長林伯豐等多位重量級企業老闆共進早餐；場外則約有三十餘名勞團、工會人士集結抗議，丟擲饅頭表達不滿。

賴揆提出三項請託，包括投資台灣、響應加薪及提高起薪，並請企業多指教。賴說，感謝企業響應政府的軍公教加薪三％政策，政府努力排除投資障礙，工商企業要提供好的勞動條件，起薪若高一點，可留住並吸引人才。

「基本工資凍漲五年」賴揆未回應

蔡明忠同意配合起薪三萬的政策，但他提醒，如何維持物價溫和上漲，讓薪資水平能夠自然成長，這是當前要改善的大問題；盼政府對基本工資的檢討頻率，也要跟著降低。林伯豐說，企業有獲利就會加薪，且幅度會超過三％，但近兩年的基本工資調整都超過協商辦法，他個人主張短期、五年內凍漲基本工資；他也轉述，賴揆對此沒有正面回應。

張忠謀會後表示，台積電年年都加薪，但薪資應屬自由人力市場，「政府勸說，會有點違反自由人力市場規矩」；如果自由市場沒有辦法加薪時，該怎麼辦？大家要自由市場，不能好的時候就要、不好的時候就不要。

但張忠謀十分肯定賴揆，直說 「很好、我覺得非常好」。國發會則對張忠謀說法回應，強調政府將持續排除法規障礙，讓企業有更好的獲利空間，進而回饋到勞工薪資上。