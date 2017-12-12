今年第17次 共機又擾台

2017-12-12

〔記者羅添斌／台北報導〕中國昨天再次出動轟六、運八等多型軍機繞台演訓。國防部指出，轟六等部分機種經宮古水道飛往西太平洋後，沿原航路飛返駐地；另有運八等型機多架，穿越宮古水道後向南飛行，經巴士海峽飛返原駐地，這已是中國軍機今年第十七度接近我國外海。

出動轟六、運八 兩戰機伴護飛行

國防部長馮世寬昨天上午在視導部隊行程結束後，即進入聯合作戰指揮中心，聽取海、空情狀況，此次動作與去年同期共軍實施的遠海長航航線大致相同。馮世寬指示確實監控共機活動，並依狀況、按規定派遣機、艦監偵與應處。國防部強調，共機昨天活動全程無特殊狀況，請國人安心。

根據日本防衛省昨晚公佈的訊息及照片顯示，中國派出的軍機包括兩架載有長劍十型長程巡弋飛彈的轟六型機、一架運八電戰機、一架TU-154型電偵機，並有兩架戰機伴護飛行，兩架戰機也是在飛往西太平洋後，再循原航路返回駐地，日方也依其規定派出戰機升空警戒。

資深將領分析指出，共機遠海長航訓練已成為其常態的軍事行為，中國是想藉此展現其逐漸強大的戰略威懾能力，但歸納分析其各次飛行路徑、機型配置與武器掛載、飛行往返模式等又是大同小異，從其模式研析，中國遠海長航並非完全衝著台灣而來，而是兼對周邊國家產生軍事壓力。

資深將領說，中國此舉還會對各國進行軍事武器參數的蒐集，空中動態處置模式以及各國應對方式的分析，是一舉數得的軍事著眼。

他指出，對於共軍動態，我國全程監控與警戒，若有接近我方防空識別區的共機，我方會採取空中攔截、警戒與示意飛離該空域，並保持安全距離避免雙方飛行員產生誤判；對於我方的作為，共機編隊群通常在我機接近之後，也都能循著預定航路飛離，繼續執行其訓練。

對於日前發生中國飛行員對我方叫陣事件，將領認為，不必刻意擴大解讀，反而必須注意中國內部的政治動向及軍事擴張走向，持續強化國軍戰力，才是國防安全有力的屏障。