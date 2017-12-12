基隆海科館 今與慶陽解約

2017-12-12

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立海洋科技博物館委外經營的慶陽海洋企業，因母公司慶富造船公司涉及詐貸案，造成海生館興建工程也受波及，慶陽公司的經營權到今天晚上十二點止。海科館表示，今天將寄發合約中止書給慶陽公司，先前的勞務委外標案已在日前決標，由優利資源整合公司得標，明天（十三日）無縫接軌。

受到慶富公司財務問題影響，慶陽海洋企業與土地銀行的九．五億元聯貸案也被宣告違約，海生館的興建進度嚴重落後，原訂今年五月完工，但至今只見地基，還爆發積欠台電電費、員工薪水等。

海洋科技博物館經營管理組主任何林泰表示，海科館與慶陽之間的海科館ＯＴ案、海生館ＢＯＴ案營運模式，是依據促進民間參與公共建設法辦理。

依合約規定，慶陽若未如期完成，每天開罰十萬元的最高上限，到今天將滿一千萬元，因為慶陽無法改善問題，將終止ＯＴ加ＢＯＴ契約。

何林泰說，總經費十五億元的海生館 ＢＯＴ案，目前只完成近廿五％工程進度，海科館與慶陽解約後，將依照工程鑑價機制估算，鑑價後重新公告招標，若沒有業者有興趣接手ＢＯＴ興建，最後的可能是，由教育部編列預算自行興建。

立委蔡適應今早八點半將與基隆市政府社會處，在海科館國際會議廳召開勞資協調會，協助慶陽員工保障權益，一百多位慶陽員工因公司資產被凍結，尚未領到十一月的薪水。