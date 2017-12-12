查聯貸案 雄檢首傳簡太郎

2017-12-12

〔記者黃建華／高雄報導〕雄檢偵辦獵雷艦案，昨下午首度以證人身分傳喚行政院前秘書長簡太郎，調查得標廠商慶富公司二○一五年獲得二○五億元的銀行聯貸，是否有外傳的「行政高層」施壓？簡太郎否認，強調當年兩度召開協調會，純粹是處理慶富的人民請願案。他說，合庫在第一次協調會婉拒承作聯貸案，第二次協調會召開前，一銀早決議承作聯貸案。「我若早知道一銀已決議做聯貸，就不會召開第二次協調會。」

簡太郎在傍晚五點許獲檢方請回前，大聲感謝檢察官的傳訊，讓他有機會澄清。他感嘆「誰會知道慶富今天會發生這種事？」他還向媒體控訴，所謂「行政高層」施壓聯貸案一說，完全是某些政治人物的抹黑，他已向北檢控告立委黃國昌誣告，希望早點傳喚，還他清白。

獵雷艦案風暴越演越烈，行政院上月二日公布調查報告，指總統府曾在二○一五年發函，將慶富陳情信函轉給時任行政院秘書長的簡太郎，簡因而在同年九月、十二月兩度召集銀行代表協調聯貸案，引發軒然大波。上月中旬，立委黃國昌到台北地檢署告發簡太郎和前第一銀行董事長蔡慶年，涉犯「貪污治罪條例」的圖利等罪；外傳北檢分案後決定將案件移轉雄檢，但雄檢尚未收到相關卷宗。

雄檢昨先傳訊簡太郎，就兩度召開協調會的原因進行了解。簡太郎表示，當年總統府轉來有關慶富獵雷艦的陳情信函，因事涉國防部獵雷艦業務，屬國家重大建設及跨部會權責，為了解所陳情問題，才邀集國防部、財政部及部分行庫等相關單位聽取意見，會中並無任何要求或指示。

至於銀行團是否願意借貸給慶富，簡太郎說，是由銀行團回去自行評估，與他無關。他說，「我若早知道一銀已決議做聯貸，就不會召開第二次協調會。」