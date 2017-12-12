獵雷艦後續評估 約需半年

2017-12-12

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍昨天邀集律師團就是否與慶富公司解約問題進行研商，軍方官員表示，若最後確定要與慶富解約，後續除了要與慶富打法律戰，還將針對獵雷艦後續處理方案進行評估，預估至少需要半年左右的時間才能完成。

國防部先前向立法院外交及國防委員會提出的獵雷艦案後續處理報告指出，軍方一旦與慶富公司解約，後續將有三種處理方案，分別為：由其他船廠承接、國內重新招標以及撤案（改由現有獵雷艦進行性能提升），國防部在報告中一一分析三種方案的優缺點。

國防部分析，由國內其他船廠承接，雖然獲得的所需時間只延宕二至三年，但缺點是其前提是慶富公司要先交出經營權，同時破產要進入清算程序，時期十分冗長，其他公司恐難有承接的意願，選擇此一方案則時程會延宕二至三年。

在「國內重新招標」的選項上，國防部說，目前也有台船及中信、龍德等公司有參標意願，但光是重新採購的程序就要花費約一年的時間，也不是有意願的公司就一定能夠拿到國外原廠關鍵裝備的輸出許可證明。

在「撤案」的選項上，國防部指出，撤案就是停止建造新式獵雷艦，並針對海軍現有的獵雷艦進行性能提升，優點是可以減少採購爭議，降低國防財力負荷，在水雷的反制運用上也較具彈性，但缺點則是性能提升後，載台仍然老舊，更必須對外界說明撤案理由及海軍的需求是什麼。