王定宇：海軍已啟動與慶富解約

2017-12-12

〔記者羅添斌、黃良傑／綜合報導〕海軍昨天邀集律師團研商慶富公司承建獵雷艦案是否已達違約及解約條件，海軍司令部至昨晚為止，並未對外說明律師團研商結果及相關行動，但民進黨立委王定宇在臉書專頁中宣佈，他昨天與國防部及海軍進行會議，確認與慶富解約已經啟動，也完成解約的必要程序。

王定宇還說，對於獵雷艦案原先編列第四期預算，軍方「樂見並尊重立委提出的全數刪除」提案。他認為，這才是面對舊政府弊案的正確態度。

陳慶男稱 資金月底前就會到位

對於立委指軍方已啟動解約程序，慶富董事長陳慶男表示應回歸契約內容與精神，資金的部分已獲解決，畢竟廿四億元是筆大數目，國外匯款與作業流程需要時間，十二月卅一日前資金就到位；至於「軍方樂見獵雷艦案第四期預算全數刪除」，慶富表示尊重，並持續表達承建的意願，強調「國艦國造」是國防自主的關鍵，希望不要被政治化。

依據軍方先前提供的「獵雷艦案付款期程管制表」，第四期預算為卅五億○七二七萬三二○○元，是為因應首艘獵雷艦下水的款項，軍方也已編列在一○七年度預算案內，一○七年度的國防預算預計會在下週召開的立院外交及國防委員會中審議。

承造獵雷艦的慶富公司因沒有補足第三期預付還款保證金，銀行團決定不予展延，海軍也已沒收慶富預付還款保證金廿四億餘元，先前並宣佈限期慶富在本月八日前改正缺失，否則會在九日宣告慶富違約，慶富雖宣稱已有金主願注入百億資金，但軍方並未看到，因此十一日邀集律師團，就慶富公司是否已經違約，以及是否達到解約條件進行研商。

海軍與律師團漏夜研商解約事宜

昨天上午，國防部常務次長柏鴻輝中將、軍備局長梅家樹中將等官員前往王定宇國會辦公室，說明獵雷艦案處理進度，會談結束後，王定宇就在臉書上公佈軍方的處理態度，並且公佈與軍方將領會談的照片以昭公信。

相對於國防部找立委說明，以及立委主動公佈軍方處理結果的積極性，海軍司令部的低調與謹慎，卻是相當耐人尋味，截至昨日深夜為止，海軍司令部都未說明律師團的研商與建議結果，也未回應是否已經發函慶富。

國防部發言人陳中吉接受媒體訪問時表示，海軍依法、依約進行法律程序，律師團昨晚仍在開會，要確保軍方立於不敗之地，一項一項仔細討論。