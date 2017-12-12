不再讓了！ 黨產會今認定婦聯會是否附隨組織

2017-12-12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商卡關，婦聯會持續抗拒簽署行政契約，內政部長葉俊榮昨天稱協商不會拖過明年農曆新年，但黨產會認為「那太天馬行空」，不可能拖那麼久，今將開會認定婦聯會是否為國民黨附隨組織。

據了解，婦聯會內部不願把完整帳簿清冊移交給未來將成立的「中華婦女聯合公益基金會」，不打算留下證據給政府查帳，又藉故重提董事會的政府代表須為「文官」，律師群也對懲罰條款的文字很有意見。

知情人士指出，婦聯會常委上週五已召開內部會議，針對與內政部開會協調的內容，婦聯會鷹派常委仍不願接受，認為本來捐出三百多億元後，以前的事就應「一筆勾銷」，官方怎能還要繼續追查。

據轉述，黨產會對於婦聯會抗拒民主轉型不以為然，尤其對於隱匿資產懲罰條款已經讓步，改為懲罰基金會兩倍罰鍰，面對婦聯會「軟土深掘」開條件，內部多數委員都認為不能再讓。

此外，內政部也未轉告黨產會，有關上週五婦聯會常委開會的結論，黨產會評估「簽約機率已越來越低」，加上婦聯會不願移交帳冊資料，今將正式討論婦聯會認定附隨組織案。

黨產會表示，協商不能無限期拖延，尤其十一月二十四日延長期限到期後，內政部又再延了兩次，立院更決議，三方簽約前，黨產會須先向國會報告，因內政部還在積極協商，黨產會顧及部會間協調，才讓婦聯會一拖再拖。

黨產會指出，協商不可能延到明年農曆過年，「那太天馬行空」，是否要繼續延至今年底，端看黨產會委員開會討論決定，不是認定婦聯會為附隨組織，至少也會決定下次認定時間，不會沒有結論而一再拖延。