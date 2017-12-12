與婦聯會三方協商 葉俊榮︰不拖過春節

2017-12-12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商持續卡關，婦聯會不願移交帳冊接受監督，內政部長葉俊榮昨在立法院答詢坦言，帳冊本來就應該移交，婦聯會決策機制隱晦，處理起來非常困難，目標在今年底完成協商，不會拖過農曆新年。

民進黨立委張宏陸質疑，行政契約一直沒辦法簽，到底婦聯會是誰拿不定主意？協商不應無限期拖延。葉俊榮表示，婦聯會不是單一個人能負責代表，內部有許多意見，內政部仍堅持三大原則，一定會合乎全民利益，「協商也不宜拖太久。」

民進黨立委賴瑞隆砲轟，三方協商的卡關因素到底是什麼？婦聯會對移交帳冊有意見？葉俊榮指出，最大因素卡在三方協商，婦聯會與官方協商後回去要經常委會討論，協商意見常被推翻，黨產會也是委員會共識決，各方意見不一致。葉認為，帳冊本來就有處理機制，放在文字上會產生相互的不信賴，協商沒有那麼複雜。

針對黨產會近日可能認定婦聯會為國民黨附隨組織，是否會對行政契約產生影響？葉俊榮答詢表示，他尊重黨產會，但劇本不是這樣寫的，應要給一些空間，目標在新曆過年前完成。

「我今天就是要表達對婦聯會的情緒！」民進黨立委陳其邁批，婦聯會決策及資產掌握在少數人手中，抗拒移交帳冊給將成立的「中華婦女聯合公益基金會」，不讓政府查帳進行監督，婦聯會到底要不要交？葉俊榮說，「我不知道它願不願意」，本來就應該要移交，哪有可能要民主轉型，卻不用交出帳冊，這本來就是必要的，不用拿這來當議題，現在協商也還卡在究責條款部分。

婦聯會多年不開會員大會 立委促處分

陳質疑，婦聯會收支決算表、財報資料完全沒經會員大會通過，連續多年不召開會員大會，內政部應依「人民團體法」祭出處分，內政部都不處罰，難道還要繼續包庇。

內政部民政司司長林清淇坦言，婦聯會最近一次召開會員大會是三、四年前，依法每年須召開一次會員大會；葉俊榮回答，會對婦聯會進行處理，「我認為你的情緒是有道理的！」

賴瑞隆痛批，內政部長上週就說要簽約，婦聯會至今仍持續拖延，一年來不知給了婦聯會多少機會，婦聯會每年光利息收入便高達二．四億元，行政契約不應無限期拖延，還要拖到農曆過年。