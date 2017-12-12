救國團地下補習班 竟坐落公園用地

2017-12-12

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團前理事長白秀雄日前揭露，救國團全國六十八家終身學習中心，多數是未立案的「地下補習班」。經各縣市政府全面稽查結果，一共有十家未立案，其中，台東終身學習中心更違法開設在公有公園用地上；對此，民進黨立委痛批，救國團應立即停止招生，未立案更不得營利。

各縣市全面稽查 共有10家未立案

據了解，除澎湖、金馬離島之外，救國團在各縣市皆開設短期補習班，在台北市部分，劍潭、永春、北投終身學習中心三家未立案，劍潭不僅無立案證號，卻以「中華大學推廣教育中心」招牌名義招生。

新北市政府在十一月稽查轄下十家救國團所設補習班，發現「板橋終身學習中心」未立案、未依法申報公安，消防設備更不合格，已發函立即停止招生。

新竹市政府稽查也發現，「新竹演藝終身學習中心」雖合法立案，卻違法擴大使用一樓，且招牌名稱與立案班名「救國團新竹團委會附設語文技藝短期補習班」不同。

據台中市府稽查結果，藏身清水區農會大樓的「台中清水終身學習中心」、位於豐原區的「中山終身學習中心」、北區中清路的「中清終身學習中心」、西屯區的「中科終身學習中心」皆未立案。

在台東公園用地開補習班 公然違法

而設於台東市博愛路四二五號的救國團「台東終身學習中心」，使用建築物租賃於國有土地上，所在地是台東市都市計畫公園用地，依法不得申請短期補習班設立許可，救國團卻違法開設補習班。據台東縣府教育局稽查，救國團在租約到期後，將搬遷至台東市長沙街新址，明年四月才要申請立案。在台南市的「忠義終身學習中心」也未立案，還開設韓文、日文、音樂、瑜伽課程。

立委要求未立案者立即停招 並開罰

民進黨立委賴瑞隆痛批，未立案就是非法營業，要營利之前應先合法立案，也要改善公安問題，否則學員權益毫無保障；民進黨立委吳玉琴指出，館前終身學習中心也是只有六樓立案，其他樓層擴大違法使用，救國團對於未立案補習班應停止招生，主管機關更要開罰，不要再繼續讓地下補習班存在。