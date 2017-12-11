國考整合 司法官擬自律師取才

2017-12-11

〔記者林彥彤、項程鎮、黃捷／台北報導〕律師考試近七年及格人數暴增、國產律師年增八百到近千人，外界質疑導致律師素質不齊，也有供過於求問題，考選部預計明年一月推行「樓地板成績」新制，錄取人數估將下降兩成；考選部長蔡宗珍指出，未來應考慮將律師、司法官考試整合，所有都先考律師，之後再「二度取才」分流，讓律師成為所有法律人的根基。

考選部統計，民國九十九年律師考試及格僅六百人，一百年就暴增到九六三人，而後每年及格人數均逾八百到近千人。

中華民國律師公會全聯會理事長紀亙彥認為，人數暴增與律師考制有關，因一百年改以到考人數三十三％去算及格標準，而最大問題不在及格人數增加，若依人口比計算，台灣律師人數還是比日本與韓國低，問題是國考對律師素質把關不夠嚴謹，因此公會建議應設門檻標準。

律師年增近千 「樓地板」新制把關

蔡宗珍坦言，律師考試確是目前唯一沒設樓地板成績的國家考試，新制增訂第二試筆試不得有一科零分，或是除國文、選試科目外，其他科目合計成績須達四百分的最低標準。

雖新制引發部分法律系學生反彈，但蔡宗珍強調，為提升律師考試品質，將自明年實施，而以去年及格人數推估，新制估僅影響約兩百人。

此外，國內也多年討論讓法官、檢察官、律師「三合一考試」，類似德國的法律人考試制度，先統一考試後再分流，此次全國司改會議亦有初步共識。

蔡宗珍則指出，未來可考慮律師、司法官考試整合並改成「二度取才」，第一階段都先考律師，讓律師成為法律人根基，律師可付費擔任法官、檢察官或公務員的助理，藉此「熟成自己」，第二階段則再展開對法官、檢察官和私部門律師的多元訓練。

在「二度取才」制度下，有些律師會成個體戶，而司法官考試則可慢慢把門關上、逐步縮減甚或取消。藉此可讓律師及司法官有共同專業及語言增加信任度，也可增加司法官歷練，減少所謂「奶嘴法官」的社會疑慮。

文化大學法學院長許惠峰認為，雖支持改革，若採「二度取才」制度，是否真要律師「付費」實習可能要再斟酌。

法務部政務次長陳明堂則表示，未來若由法務部主導訓練，經費、場地都可全力支持，但目前不論哪種制度，考選部只提出構想，細節仍有很多應再討論。