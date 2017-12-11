女跌高鐵軌道 男跳下勇救

2017-12-11

〔記者余衡、鄭景議、陳宜加／綜合報導〕張姓女子前天深夜在高鐵板橋站候車時，因頭暈跌落月台，當時高鐵列車即將進站，情況危急，只見徐姓男友奮不顧身跳下軌道，奮力抱起女友拉進月台下方避難空間，列車在離兩人不到三十公分處停住，有驚無險；目擊民眾將英雄救美的照片PO網並留言高喊要女孩「嫁給他！」引發網友熱烈按讚。

千鈞一髮 列車停30公分前

前天深夜十一點多，二十歲同齡的徐男、張女情侶檔在高鐵板橋站南下月台候車，準備搭乘深夜十一點八分的第○五六七車次列車前往新竹找朋友，張女不耐久候，改用蹲姿背對鐵道與徐男聊天，這時列車進站廣播響起，張女準備起身拿取行李，猛然一站致貧血暈眩，一個踉蹌連退好幾步，徐男伸手想要拉人已來不及，目睹女友踩空跌落軌道。

徐男顧不得列車即將進站，立刻跳下軌道抱起橫躺軌道上的張女，兩人迅速躲進月台下方的軌道避難空間，站務人員飛奔趕往車頭方向，月台上多名旅客也迅速按下緊急停車按鈕，列車在離兩人不到三十公分處停住，過程驚險。

兩人隨後在站務人員協助下爬上月台，消防人員檢視徐男並無外傷，張女仍略感頭暈但可以自己行走，送醫除頭、手輕微紅腫外無大礙。

英雄救美 目擊者喊嫁給他

目擊全程的民眾紛紛在臉書PO文指出「一位勇者把女孩拉到旁邊的坑洞。大家反應都好快，按緊急鈴的、拿雨傘攔車的。」「因為有你，讓我明白世界上還是有英雄的！希望這女孩兒以後可以嫁給你，要是我在閃燈時掉下去高鐵月台，有人可以想都不想跳下去救我，還拉著我一起卡在車頭底下爬出來，也死而無憾了！」

台灣高鐵提醒旅客切勿跨越月台黃線，若人員或物品掉落軌道，各月台均安裝有「緊急停車鈕（ＥＳＢ）」，緊急狀況下可使用。