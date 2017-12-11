工總︰預算集中火力 不應分贓消化

2017-12-11

〔記者羅倩宜、洪友芳／台北報導〕工業總會直言，科技研發預算太過分散，「比較像分贓，沒有集中火力」，一千億並不算多，資源更要好好利用；機械公會也表示，科技預算不是分完就算，要整合不同專案，才能帶整個產業往上走；傳動元件大廠上銀建議，科技預算的ＫＰＩ（關鍵績效指標）必須務實，「否則只是結案報告做出世界第一，技術根本無法為產業所用。」

工總秘書長蔡練生直言，現行科技專案補助計畫太過分散，科技部、經濟部、教育部等都參一腳；以教育體系研發為例，大多為了論文升等，研究內容不符合產業需求，「科專要有具體目標和方向，政府到底想做什麼，就集中資源去投入，而不是分贓。」

機械公會秘書長王正青認為，科技預算的執行，還要發揮整合的功能。以智慧機械為例，需要進行系統整合、軟體、機台通訊標準化；科技預算投入在這些面向後，還必須跨領域協調溝通，才能真正帶領產業走向自動化。

上銀董事長卓永財質疑，「工研院三年的科專計畫，只拿政府不到十五億元，就做出比百年歷史西門子還厲害的（自動化機械）控制器，你相信嗎？」因為「上面」要求美麗的報告，執行單位只好照辦才能結案，結果每個計畫看起來都達標，但產業通通用不到。

偉詮電子董事長林錫銘認為，科學園區歸經濟部看似正確，但並沒必要性，主因是科學園區廠商期待政府應先解決其他重要問題，包括稅改、一例一休、匯率、資本市場等，這些都不是經濟部權責可以處理。

林錫銘表示，科學園區歸給經濟部主管，這議題多年前就有人提議過了，再提出來討論沒有意義，歸給哪個部會主管不是癥結所在，而是公務員要更了解實務，擁有總體經濟的見識，才能提出符合業界需求的政策。