新創者霧煞煞 出國被當寶回國變草

2017-12-11

〔記者陳炳宏／台北報導〕政府想栽培新創團隊、培養出「獨角獸」企業，但撒下的肥料，新創團隊吸收得到嗎？新創業者直言，剛創業沒經驗，根本不知道哪裡可找到資源，政府每年編列千億元科研預算，至少要做到有效宣導、輔導，否則不少新創團隊根本「霧煞煞」（搞不清楚），還有業者自嘲是「出國被當寶、回國變根草」。

曾申請並通過台北市產業局創業補助，後續還接觸過ＳＢＩＲ（經濟部小型企業創新研發計畫）、國發基金創業天使計畫，研發臉書訊息對話機器人的新創團隊邦妮科技共同創辦人Roy表示，經過多次諮詢與台大創創中心協助，再與其他團隊討論後，才知道有哪些資源、比較適合哪一種計畫、哪一種計畫比較有利。

Roy坦承，有一些資源並不知來自哪個政府部門，例如ＴＩＥＣ（台灣創新創業中心）可以申請出國補助，但背後是哪個政府部門，就不是很清楚。

先後得到微軟、Apple、Google肯定，甚至Apple、Google App編輯大力推薦，就較容易得到政府科研預算補助嗎？答案是否定的！

二○一三年成立的獨立遊戲製作公司SIGONO，其作品「OPUS：地球計畫」創下三百萬套下載紀錄，獲得國內外十多個大獎肯定，但這一路走來，共同創辦人Brain感嘆說，雖有不少貴人，但多半還是團隊單打獨鬥居多；出國領獎時，別國團隊都很訝異，怎麼會有團隊做出這麼好的作品，卻沒有相對應的資源挹注。

Brain無奈地說，相比於其他國家，台灣對於新創的投資環境比較嚴格，同樣的人才、環境，台灣相對辛苦很多，「出國被當成寶、回國就變根草」；就算得到東京電玩展獨立製作遊戲前八強，但領獎多半還是自己出錢買機票。

Brain表示，後來逐漸發現政府與民間有投入很多力氣協助，只是不知為何這些資訊很難被新創察覺，加上每個新創輔導機構專長都不一樣，等到搞清楚如何求助時，往往為時已晚，這種資訊落差是比較可惜的地方。