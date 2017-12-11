科研多頭馬車 立委︰修科技部組織法

2017-12-11

重建科技部與經濟部上下游鏈結 更明確分工

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對我國科技預算分散在科技部、經濟部與其他相關部會，造成科學研究主管部門有多頭馬車的情況。長期關注科技產業、新創發展的民進黨立委蘇巧慧受訪時表示，應該將兩部會中與科技研發相關之業務，移回科技部執行，偏產業的業務，則撥給經濟部執行，如此才能重建科技部與經濟部的上下游鏈結。

蘇巧慧指出，未來將推動修法，她的辦公室已研擬「科技部組織法部分條文修正草案」，就科技部與科技會報、經濟部、教育部等其他各部會的定位做更明確的分工。

科技部前身為行政院國家科學委員會，雖主管各大學科研預算，升格後業務範圍並未擴大，原先分散在經濟部門的業務也未回歸，且科技部與行政院科技政委間的分工並不明確。

蘇巧慧舉例，根據科技部組織法，科技預算之審議是科技部的業務職掌範圍，但全國科技發展政策審議及科技資源的分配，卻是落在行政院科技會報。她認為，應強化科技部的角色，重新將科技研發的相關業務回歸至科技部執行，科技會報及科技政委則專心處理跨部會間的政策協調；惟有釐清分界，各部會才能各司其職。

蘇巧慧強調，科技是國家產業及經濟發展的火車頭，過去她曾就此向科技部長陳良基提出質詢，陳良基也認同有進行組織改造的必要。因此，她的辦公室著手研擬「科技部組織法部分條文修正草案」，就科技部與科技會報、經濟部等部會的定位做更明確的分工。