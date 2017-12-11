海巡新購無人機 明年4架隨艦赴南海護疆

2017-12-11

〔記者羅添斌／台北報導〕資深政府官員透露，政府持續強化南海防衛及執法能量，繼國安局以專案委託海巡署、建立針對南海海域各國船艦動態的掌握及偵蒐能力，政府決策階層也已決定，要求海巡署所籌建的海巡無人機機隊，必須優先在明年就加入南海執法行列，以提升南海巡防及執法效能。

訂購20架 明年先取得8架

官員表示，行政院已核定海巡署無人機建置計畫，數量訂為二十架，明年度就要進行採購招標，規劃一○七年獲得八架，一○八年獲得十二架。在一○七年獲得的八架當中，將有四架要分配給海洋總局南部機動海巡隊，隨同大型海巡艦執行「碧海專案」，到東沙、南沙海域及南方海域巡護海疆。

蔡英文總統在去年五二○上任，國安高層隨即指示國防部及海巡署等單位，要針對強化南海防衛及執法能量進行檢討，國防部並向海巡署提出包括一五五榴砲、銳鳶型固定翼無人機等十餘項防衛裝備的購置建議，海巡署接受一五五榴砲案，但對購置銳鳶無人機未置可否，今年向行政院提出建置旋翼型無人機計畫，已獲行政院核定。

落實國機國造 國內產製為主

資深官員說，無人飛行載具種類多元，有定翼型及旋翼型等，各有其功能、特性及適用範疇。海巡署因為勤務屬性，使用地點多位於近海、岸際、港區及艦船上，考量設備起降機動性、便利性、滯空停懸監控等因素，旋翼型無人機較符合勤務實際需求，另為落實「國機國造」政策，帶動國內相關產業發展，規劃以籌購國內產製設備為原則。

據指出，行政院核定海巡署「試辦」建置二十架旋翼型無人機計畫，未來還可再依任務的實際需要進行調整，以有效支援海巡執法行動。

在獲得及部署規劃上，據了解，一○七年將要籌建八架，其中四架要分配給海岸總局第二巡防區（基隆），執行取締漁船越界捕魚、岸際偵巡任務，四架分配給海洋總局南部機動海巡隊，執行東沙南沙海域的「碧海專案」。

此外，一○八年將籌建十二架，十架分別分配給海岸總局台中、高雄、花蓮及台東巡防區使用，海洋總局北部機動海巡隊則分配到兩架。