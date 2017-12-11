冷眼集》拿出破解辦法

2017-12-11

記者鄒景雯／特稿

截至上週六為止，中國解放軍軍機今年內已經第十六度接近台灣演訓，其中有幾次甚至進入我國的防空識別區，引起台灣空軍升空監控，這種現象絕對不是個案，今後不但會持續下去，而且是一整套的策略行動，政府主事單位必須嚴肅正視，並且拿出破解辦法出來。

中國這麼做，是非常典型的邊緣策略，其業已進入防空識別區之舉，既是在試探我軍的應對與底線，也是在測試台灣社會的反應，政府與國人不能等閒視之或是麻痺以對。針對前者，從解放軍以轟炸機與電偵機的編隊，可以充分了解，對岸的飛行路線不僅一次比一次接近，同時企圖偵蒐我軍的各種參數，是非常挑釁的惡意作為。

邊緣策略的操作要成功，說穿了就是在能夠製造「真實」的恐懼，而恐懼的構成，有兩個要素，一個是不確定性，也就是對於對方的下一步不可預測。例如中國空軍新聞發言人申進科放話：「在黨的十九大精神指引下，空軍要飛得更遠更深。」那麼靠近防空識別區之後，會不會再接近領空？其次就是威脅感，也就是技巧地令人隱約感到對方有能力造成傷害，例如中國海空軍從十二月三日開始的聯合操演，已經證實解放軍有能力突破第一島鏈，剩下的只是「時機」何時成熟的問題。

很明顯地，中國最近不斷在充分運用前述這兩個要素，想讓台灣與各方升高恐懼，目的當然是要台灣最好讓步，但是如果我方輕忽其行動的嚴重性，也不排除有更大的後果發生。在這種一而再、再而三的情況下，不宜再任令其測試下去，國安與軍事部門有必要就此進行全面性的沙盤推演，把各種劇本寫出來，以便適時採取對策。

九六年，解放軍同樣採取了逼近海峽中線飛行的進逼，當時，李登輝政府透過管道明確告知對岸：如果越過中線一定打的態度，同樣在今天，將紅線畫好，事前把話落清楚，例如一旦進入領空一定擊落等等，在兩岸缺乏軍事互信機制（ＣＢＭ）的情況下，小國的單邊強烈示警，不論是直接或透過盟邦傳達，基於避免誤判，非常迫切，也是預防外交的一環，相信政府不會無所作為。

軍事無他，不外實力原則，不要說中國來的是轟炸機，我們的F-16足以應對，二十年來，兩岸軍力雖然發生了顯著消長，但是中國空軍根本沒打過硬仗，越戰如此，韓戰的制空權則是掌握在美國手裡，更不要小看了台灣的防空飛彈部署，全世界排名第二，而且高中低防禦網都已建構，也不是被嚇大的。但是，對於共機策略性地前來尋釁，除了目前的被動防禦外，我們必得給中國飛行員施加更大的壓力，以有效制止其挑戰底線，這需要軍事部門匯聚共識，提出具體作為。

這可是硬斗的任務，文宣重要，但是絕對不夠。