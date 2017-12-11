入出境設備案》移民署補破網 將不定期安全檢查

2017-12-11

〔記者王冠仁、蘇芳禾、陳鈺馥／台北報導〕對於我入出境設備驚爆來自中國軍方，移民署昨指出，目前清查未有國人入出境資料外洩情況，未來將與第三方單位進行不定期安全檢查；內政部昨強調目前無安全疑慮，未來會加強檢測。民進黨立委趙天麟、陳其邁、時力立委徐永明則要求政府徹查。

立委要求政府徹查

內政部次長林慈玲指出，國安單位有來檢查儀器，也有做專案調查報告，目前沒有相關事證顯示儀器內有中國的韌體，更沒有國安疑慮，如果任何單位發現有國安疑慮，都應趕緊告訴內政部，當然保證絕沒有百分之百，後續還會繼續加強檢測。

移民署昨表示，署內採購都是依據政府採購法及相關規定，與廠商的合約明載，相關設備的軟體與硬體不得來自中國及其廠商，若發現有廠商違約將請求賠償並追究責任。

曾任職民進黨中國事務部的趙天麟表示，這件事情事關重大，政府不應該只是停留在司法調查範疇，而是應該深入到行政單位內部調查，儘快釐清真相。

民進黨立委陳其邁表示，美國的資安設備一定拒絕中國廠商投標，就是怕中國的各種資安疑慮會釀成重大國安危機，他會找內政部把事情問清楚。

徐永明說，若廠商有中國國防單位背景，涉弊廠商又派員至中國深圳「受訓」，讓這整件事情更複雜，是否中國軍方想要透過廠商滲透台灣？國安局和調查局須全盤清查。