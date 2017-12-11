入出境設備案》得標廠商 疑與中國特定人士交情匪淺

2017-12-11

跨越科技董座李奇申 對採購案「面面俱到」

〔記者黃捷、吳政峰、謝君臨、王冠仁／台北報導〕價值五千二百萬元的「外來人口快速查驗閘門系統案」，招標明訂原產地不得為中國，但廉政署查出，前移民署資訊組長施明德卻涉嫌收賄，洩漏標案資訊給特定廠商，設備從中國進口，國境管制恐面臨重大威脅。

知情人士指出，跨越科技董事長李奇申向上市公司聚碩科技推銷代理「XDNA」分散式網路運算平台，聲稱現今的網路平台均由西方大廠所主導，如微軟的「.net」、IBM的「WebSphere」、Oracle的「WebLogic」等，這些產品價格昂貴，所需硬體龐大，而跨越自行研發的「XDNA」相對低價，效能又高。

最後跨越與聚碩簽約，還獲得移民署標案，檢廉除訝異李奇申對於入出境採購案「面面俱到」，另懷疑他與中國特定人士交情匪淺。

檢廉發現，施明德讓李奇申龔斷國境大門作業系統標案，李向和範公司借牌得標，再以和範名義向供應商東元捷德採購中國設備，再把產地改成台灣魚目混珠。檢廉上月十三日發動搜索後，施明德、李奇申均否認犯行，訊後依貪污治罪條例、行賄收賄罪、政府採購法諭令百萬元交保。

外界質疑，國人的個資、指紋、面容等生物辨識資料，若真的遭到外洩，或許不明人士就可以利用這些資料偽造出護照、證件甚至是指紋、容貌等，再堂而皇之地從機場入境我國，我國國門將猶如虛設。