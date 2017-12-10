健保再現短絀 今年逾百億

2017-12-10

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署十月預估，今年全年健保收支將出現短絀，且一口氣達到一一○億元，不料截至十月底，短絀已飆到一二四‧三九億元，若再加計十一、十二月的收支，短絀額度恐更大。這也是繼二○○九年後，再次出現收入不敷支出的情形。

上一次入不敷出 在8年前

檢視歷年健保財務發展，上一次收支出現短絀發生於二○○九年，當時缺口為三一六‧九八億元，隔年則由負轉正，結餘一八五‧一四億元。二○一三年起，更因課徵補充保費挹注逾四百億元，結餘衝破五百億元，二○一五年甚至站上一千億元大關，收支狀況空前穩定。

不過，在去年總統大選前夕，馬政府健保利多政策齊發，包含健保一般保險費率從現行四‧九一％降為四‧六九％，補充保費費率也從二％降為一‧九一％，且執行業務收入、利息所得、租金收入、股利所得等四項補充保險費扣繳門檻由五千元提高至兩萬元，投保單位平均眷口數也由○‧六二人調降至○‧六一人等，造成結餘從前一年的一○二八‧九五億元驟降至一八五‧五七億元，只剩下原本的一成八，今年更將由正轉負。

有健保會委員擔心說，健保署推估今年健保收支將短絀一一○億元，但十月短絀已達一二四‧三九億元，超越預估數值，可預見十一、十二月收入仍不會增加，全年短絀金額可能再擴大。

健保署財務組專委陳振輝則說，依照以往經驗，每年十二月執行股利所得補充保險費等進帳較多，估計全年短絀仍有機會降為一一○億元，並強調目前安全準備金仍有二三四九‧八九億元，可折合四‧七五個月的保險給付，財務仍屬穩定，初估二○二一年才會不夠用。

醫改會副執行長朱顯光指出，健保應儘速規劃家戶總所得取代現行薪資所得做為收繳保費基礎，將更能擴大財源、符合公平性，有利永續經營，當時二代健保檢討已做相關建議，這也是蔡英文總統政見之一，不能一味推動提高用藥及住院的部分負擔，但真正可開源方式卻擱置一旁。

衛福部長陳時中日前接受本報專訪時也提及家戶總所得制為「值得努力的方向」，因為家戶總所得是將繳交健保費的基礎擴大為綜合所得稅各類所得，會比現在單純以薪資計費更具公平性，只是並非人人都需要繳綜所稅，如此可能存在難以掌握收入、收取健保費的黑數。