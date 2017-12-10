利息新低 存款創新高

2017-12-10

〔記者盧冠誠／台北報導〕儘管中央銀行已終結降息循環，但今年第三季本國銀行加權平均存款利率較第二季減一個基點（○．○一個百分點）至○．五六％，創下歷史新低，比全球金融海嘯時期還慘；然而，儘管錢越存越薄，台灣人依舊愛存錢，存款餘額屢創新高。

存百萬元 年息比10年前少近萬

本國銀行十年前加權平均存款利率還有一．五五％水準，換算下來，民眾現在每百萬元存款，年息少了近一萬元；若把時間拉長到二十年前的五％以上利率，每年利息更大減超過四．五萬元。

目前代表央行政策利率的重貼現率為一．三七五％，與二○○九年的史上最低一．二五％相比，尚有半碼（○．一二五個百分點）距離，但國銀加權平均存款利率卻搶先破底。

行庫主管指出，這與越來越多銀行為降低資金成本，積極拉高活期存款比重有關，畢竟國內長期面臨overbanking（銀行過度競爭）局面，放款利率很難拉抬的情況下，只好透過「節流」方式來穩住利差。

雖然存款利率破底，但央行統計，全體銀行十月底的企業及個人存款餘額為三十一兆八五六二億元，再度改寫史上新高，較去年底增加八八七七億元。

至於放款利率，國銀第三季加權平均放款利率小幅彈升一個基點至一．九三％，由於放款、存款利率一增一減，帶動存放利差上揚至一．三七個百分點。

行庫主管表示，加權平均放款利率能夠逆勢反彈，主因銀行逐步降低對公營事業、政府貸款比重，轉向拉高中小企業授信；不過，整體來看，在央行重啟升息循環前，放款利率揚升幅度有限。

國銀存放利差自二○○三年初失守三個百分點大關後，二○○六年下半年再度跌破二個百分點，從此之後陷入「一」字頭困境，並在二○○九年第二季全球金融海嘯期間，創下一．一一個百分點的歷史新低。