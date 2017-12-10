設專區闢謠 部會消毒安民心

2017-12-10

〔記者吳亮儀、吳欣恬、黃以敬、李欣芳／台北報導〕為釐清層出不窮的網路謠言及錯誤訊息，嚴重影響民眾生活，衛福部食藥署被迫自前年四月在官網首頁開設「闢謠專區」，還請專職人員管理，迄今已累積二九七筆闢謠內容，其中以食品類謠言佔絕大多數，民眾特別關注也最易被騙。

農委會也自二○一五年在官網成立「農產品食安服務專區」，也必須專人逐一針對謠言發出聲明破解，至今已累積一六三筆，而且回應時間越來越求即時。

今年七月網路曾瘋傳蔡政府繼砍完公教退休金後，還要以退休金為質，威脅人民出國旅遊就要申報，否則停發退休金，迫使總統府年改會發新聞稿澄清。而由於網路有關軍公教年改的不實訊息特別多，也讓年改會設置「闢謠專區」滅火。

迄今，幾乎各部會都陸續開出闢謠或說明專頁網站，今年七月，行政院甚至通令各部會統一名稱，改為「爭議訊息澄清專區」，顯見對社會造成嚴重衝擊的網路不實訊息，已成為政府必須面對且不容忽視的業務及挑戰。

行政院發言人徐國勇表示，對於網路媒體或網路的不實報導、謠言，若有需要，行政院及各部會都會在第一時間發布新聞稿澄清。

食藥署副組長遲蘭慧說，闢謠專區就是因應一些衝擊重大的謠言而生，像是「台灣公佈第二波有毒食品—太恐怖」這則謠言威力強大，只能由政府出面闢謠，若放任持續散播，會對民眾和食品業者造成更大傷害。食藥署有專責人員收集各類謠言，會請相關醫學學會或醫師說明，若牽涉政府法規，就由承辦官員釐清。闢謠內容以食品類居多，其次是藥品、化妝品相關。

農委會資訊中心主任蕭柊瓊則指出，農委會接獲或搜羅網傳謠言或民眾提問後，會由業務部門發稿釐清，或由具專業知識的農委會技術機關、各地試驗改良場所專家回答。迄今接獲謠言多為食安、農安或消費相關。

另例如戴奧辛雞蛋、芬普尼雞蛋事件或農田水利會改制等新聞事件或農業措施，網路也常會出現不實訊息或民眾誤解，則另獨立以專區進行說明。

農糧署指出，以前謠言一傳開來，幾天內農作物價格馬上受影響，但這一兩年隨著澄清專區，遇到謠言能更快速回應，這類情況已漸漸減少。

食藥署也說，推出闢謠專區後反應出乎意料的好，現在更注重這項業務，例如電視廣告上偶有疑似強調療效的食品廣告，就會發布闢謠訊息。