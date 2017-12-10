食安謠言亂傳 害民生恐慌

2017-12-10

〔記者吳亮儀、吳欣恬、黃以敬／台北報導〕「緊急！醫衛部公佈第二波有毒食品—太恐怖」一則早在二○一二年就出現的網路謠言，假借疑似當年的衛生署名義在網路上散布謠言，還以公文形式不實點名數十家食品大廠的市售產品疑似使用非法起雲劑，不僅造成民眾恐慌、交易市場紊亂，食品業更大受衝擊，業者跳腳大喊提告。

儘管這則謠言所指「醫衛部」在台灣根本不存在，但衛福部幾乎每年都必須為這則還在網路流傳的不實謠言澄清，甚至到今年，仍得發聲明闢謠。

網路資訊五花八門，不實、造假訊息以及刻意操作的偏頗輿論，每每對社會及民生造成甚大衝擊。

中國「黑色產業鏈」形成

網路謠言更是猖獗的中國，中國媒體就曾報導，食品安全謠言已形成一種「黑色產業鏈」，上游「推手」製造出一條謠言，下游大批微信營銷公司就接單大肆傳播，讓發布者藉此賺取流量費及廣告費，例如擁有一萬粉絲量的微信號轉發一條食安謠言的價格約一百五十元至三百元，個人轉發一次可獲得五毛錢的收入。

中國今年就有網民製造「紫菜是黑塑膠製造」、「肉鬆是棉花假造」等攻擊食品業者藉以勒索的謠言，備受衝擊的中國食品業者不得不串連組成闢謠聯盟，動輒發出千萬人民幣的高額檢舉獎金，向謠言製造者宣戰。

透過通訊軟體傳播

而國內，許多透過通訊軟體傳播的食安謠言也讓政府與產業、民眾備受困擾。例如「激素催熟鳳梨吃多恐性早熟」、「香蕉使用催熟藥水」等，又如「芒果以藥物催熟」、「蓮霧皮是化學藥物染色」、「棗子注射糖水」等農作物的謠言，通常都出現在該作物的盛產期，導致農作價格備受影響。

「鮮奶含磺胺劑？」「烤土司致癌物超標？」「蛋汁＋鹽巴＝有毒？」類似的網路謠言往往造成民生恐慌，有些傳言看起來似乎有些道理，就易被廣泛傳播，但內容往往都是假的、毫無科學根據，對社會秩序與民眾生活的衝擊，卻可能比可以查緝下架的黑心食品有過之而無不及。

未求證就散播恐觸法

警政單位則提醒民眾，不要在未求證狀況下，隨意傳播有疑慮或會造成恐慌的訊息，以免觸法。網路上散布不實謠言，可依社會秩序維護法第六十三條「散佈謠言，足以影響公共安寧者」，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰；涉及恐嚇的情節重大者，則可依刑法第三○五條恐嚇危害公共安全罪嫌送辦。