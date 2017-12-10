網路訊息瘋湧PTT 真假難辨

2017-12-10

內容五花八門 來源四面八方 有心人趁機散播謠言、操縱輿論

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣網路社群中，最知名是台大批踢踢實業坊（PTT），擁有超過百萬網友註冊，更有談論八卦、政治等各式主題專屬版面，訊息來自四面八方，內容涵蓋五花八門，往往成為網路意見的先驅，因此也成為有心者散播謠言、操縱輿論的灘頭堡。

假借撿到公文 發動輿論攻擊

HatePolitics（政黑板）板主hong888指出，其實PTT有些謠言或偏頗訊息多是在傳統媒體露出後，再輾轉回到PTT，若是有心的網軍要在PTT操縱議題，有時會假借路邊撿到政府公文、披露立委修法草案等部分真實內容，真假混淆去發動某些特定輿論攻擊。

PTT八卦板主Kay731指出，確實有網民可能在網路散播有心營造或引導的訊息，板上就曾流竄「世大運柯文哲癱軟」謠言，後來靠網友經驗分析而得破解。八卦板上每天文章流量二千三百到二千七百篇左右，尖峰可達一萬五千人同時上線，署名「爆掛」的平均一天約有卅篇，但尚未發現大規模網軍活動，若有人造謠太超過，有網友會自行查ＩＰ戳破其網軍或造謠網民身分而打臉。

「內容農場」產出聳動消息

台灣大學法律系學生林彥廷表示，知道網路有些「內容農場」會生產聳動消息，如藝人過世、新發現巨人腳印等，看見違背常理的消息時，會去主流媒體查證，過去有朋友曾被農場消息騙，因此更加體會查證的重要，最近更是發現，即使主流媒體或重大新聞，背後都有「風向」，故在看同一則消息時，會比對各種媒體的寫法。

中老年族群易受影響

林彥廷也說，因為知道網路上有「網軍」，反而更不會相信網路輿論，可能是年輕人的優勢，但觀察中老年族群在接收訊息或媒體時，會有固定的黏著傾向，看到不同立場的訊息會反感，反而更容易受到網路輿論或謠言影響，年輕人反而會大量思辨。

政治大學政治系大三生朱晏辰認為，面對網路謠言需有相關專業，自己就曾對減肥、養生等各式謠傳訊息感到困擾，如日前很流行的「生酮飲食」，只能請教醫學系朋友查證，因此不論年輕或年長，若無專業知識，都可能會被誤導。

多方查證避免被誤導

朱晏辰指出，在政治訊息上，自己就有優勢，如去年總統大選，網路就有傳出要「配票」等訊息，恰好認識在政黨工作的助理，因而證實該風向訊息真偽，但非專業的網路使用者，就可能相信而影響投票結果。而這種不實或操作的訊息在網路確實越來越嚴重，也是網路搜羅訊息的最大挑戰。

嘉南藥理大學學生游騰傑表示，有人說什麼都信，也有人對網路什麼都不信，自己則屬於需要證據佐證，面對網軍、網路謠言等，會判斷訊息是否危及生命或重大名譽，但有時真假難辨，如有些媒體都可能作假新聞，該相信誰？只能透過個人對媒體的公信力等主觀判斷，及盡力多方查證。