台南南英電機空調科 中國台商也來搶

2017-12-10

〔記者劉婉君／台南報導〕私立南英商工電機空調科是南市唯一設有冷凍空調相關科系的高職，每年畢業生約五、六十人，一畢業就投入職場，三月就有許多企業向學校討人才，甚至連中國台商也來搶人，平均一人擁有二至三個工作機會。

南英商工電機空調科三年級目前有三班、一百廿人，受到少子化 影響，二年級減為兩班，每年約有一半畢業生投入就業市場，或白天上班、晚上讀夜校，不僅總公司在台南的冰點空調每年都會到學校找人才，日立、大金空調等知名品牌也到校徵選人才。

今年七月，南英畢業的吳珮慈取得甲級冷凍空調技術士證照，成為全國首位取得該項甲級證照的女性。電機空調科主任歐國清說，不止桃園的工程公司，連在中國的台商也打電話來學校要人。

企業5月搶人 就太遲

歐國清表示，每年三月是就業高峰期，企業若等到五月才跟學校要人才，已經太遲了，台南地區冷凍空調業從業人員約有九成來自南英。

薪資部分，冰點空調以生產設備為主，需要取得丙級證照者，月薪約為兩萬六、七千元；知名的空調公司以維修人員為主，必須擁有乙級證照，月薪約三萬八千元，每年都有兩、三個人被預約。

育德工家飛機修護科也是業者爭取的人才來源，除了亞航、華航、長榮航空分別與科大攜手，招收建教合作人才之外，軍方的飛訓部、航特部也會到學校找人才。校長張榮修表示，持有丙級證照的畢業生，月薪可達三萬八至四萬八千元，女性畢業生到亞航應徵，薪資也有三萬出頭。