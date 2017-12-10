台中企業與高職合作 訂單式培育人才

2017-12-10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕企業界不僅提早往高職畢業班搶具技術能力人才，台中更有企業與高職合作「訂單式人才培育」計畫，直接向高職訂製人才，除在學校上課，也要到企業實習，人才培育計畫延續至大學，畢業後可直接進入該企業就業。

汽車及機械科 提早被挖

台中市僑泰高中校長廖玉明指出，除輔導學生畢業前考取基本的丙級證照外，去年更有多達五二八人取得乙級證照。因技能受到肯定，汽車科及機械科每年均有企業提早挖人，知名汽車大廠泛德、匯豐等，學生至少有廿五Ｋ以上薪資；精密機械大廠如盈錫精密工業，去年提供該校三個名額，讓學生畢業即就業，提供卅Ｋ以上薪水，因學生表現良好，今年加碼到五人。

高職生「耐得住」 企業回頭求人

僑泰實習處主任江文振坦言，早期不少企業不太敢用高職生，但選用科大生多年後，發現科大生未必願意「屈就」基層工作，甚至技術不如高職，近年越來越多企業回頭向高職求人，因學生「耐得住」，實力又夠。

與精機大廠 產學合作

台中高工校長黃維賢指出，越來越多企業直接找高職合作「訂製人才」，台中是國內精密機械產業重鎮，校方目前就與盈錫、台中精機等大廠合作包括「機械科產學訓精密機械專班」，學生高一在校上課，高二平日在勞動部中彰投分署技術培訓，輔導通過機械類乙級檢定，三年級就前進合作工廠產業實習，實習階段能領廿四Ｋ的生活津貼，畢業後可直接進入企業就業，或參加產學攜手計畫，前進雲科大機械系再深化學用養成。