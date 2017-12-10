教部推就業導向專班 首次就業率逾7成

2017-12-10

每年約開辦150多班 3年來約有7500人就業

〔記者林曉雲／台北報導〕產業界喊缺工，教育部推動技職再造，近年在高中職推動「就業導向專班」，每年約有六、七十校、開辦一百五十多班，畢業人數近四千人，首次就業率逾七成，但繼續就業率卻掉到一成多。教育部國教署長邱乾國昨表示，未來除會擴大辦理就導專班，也會打通「兼具就業和升學」二合一的進路。

繼續就業率掉到一成多

高職學生目前約有十三萬多人，升學率高達八成，教育部長期推動契合式專班、建教合作班、產學攜手專班，就業導向專班則是從一○三學年才開始推動，由高職和廠商合作，讓專班學生在高三實習，再鼓勵留任工作；教育部則補助每班八十萬元，專班學生在畢業後四個月內，在與專班所屬群科專業相關的工作達三個月，再發給每名學生一萬元就業獎勵金。

教育部統計就導專班開辦情況，從一○三學年的五十四校、九十四班、就業率約七成二％，逐年增加到一○五學年的七十五校、一五七班、就業率約七成四％，開辦三年已約有七千五百人就業，就業率約七成五，但領取就業獎勵金的比率，每年均僅一成多，顯示大部分就導專班學生最後仍選擇離開職場。

中山工商就業組長許耀仁分析，就導專班學生實習期間可獲得基本薪資兩萬多元，高三上開始有就業課程導入，且有業師協同教學，初期就業率可超過八成。

許耀仁也直言，高職畢業就工作，學生和家長都會有些憂慮，畢竟社會文化仍重視學歷文憑，有些學生若覺得工作不快樂、沒有成就感，自然會離職。該校初次就業率八成多，畢業後久任工作可領取就業獎勵金的比率只有五成多，仍比全國一成多高出許多。