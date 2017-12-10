高職生搶手 畢業前被企業訂走

2017-12-10

國內機器手臂廠龍頭 前進校園搶才

〔記者蔡亞樺／台北報導〕技職體系出路廣，高職生成為職場新一代搶手貨。國內最大的機器手臂公司—潤蓬企業有限公司，「訂走」台北市私立開南商工三名機電科高三生，提前一步進入校園延攬擔任機器手臂操作技術員，薪資上看卅至四十Ｋ。

將任機器手臂操作技術員 薪資上看40Ｋ

無獨有偶，以餐飲打開知名度的北市私立開平餐飲學校透露，學校鼓勵學生「延後升學」，加上近年餐飲業人力需求高，不少知名連鎖餐飲集團、甚至海外餐飲企業，都會仿照大學就業博覽會，在學生畢業前進入校園徵才，開平學生多了機會，職場上更有競爭力。

開南商工今年獲校友捐贈機器手臂，並開設機器手臂特色課程，提供機電科學生實習操作。潤蓬企業總經理莊政輝表示，開南學生在校接受專業扎實的課程訓練，還有與業界同規的設備，學生能與職場無縫接軌，等於幫業界做訓練，學生就算不來潤蓬，也有許多企業搶著要。

莊政輝說，智慧工廠是產業大趨勢，機器取代人力，做人類無法做的事、減少人類暴露在危險的工作環境，因此機器手臂橫跨不同產業，包括倉儲、運輸、工業焊接組裝、醫療業等，都需要專業技術人員操作，目前業界十分缺乏這類人才。

學生︰課程教的可實際運用在職場 很開心

被「訂走」的學生韓杰宏表示︰「課程教的都可以實際運用在職場，未來能去潤蓬上班，非常開心。」據了解，機器手臂操作技術員薪資卅Ｋ起跳，資深的技術師薪資更上看四十Ｋ，待遇高於許多行業。

另名也搶先被企業訂走的學生李柏賢笑說：「滿訝異的，沒想到公司提供這樣的工作機會，我能錄取，一想到薪資有四萬元，比許多大學生還高，就十分開心，會努力工作精進自己的實力。」他也說，雖然選擇先就業，但也有考慮就讀夜校，以半工半讀形式取得大學畢業學歷，讓自己在職場上更有優勢與競爭力。

開南商工校長邢文斐強調，學校也規劃針對「未來性」的專業課程訓練，幫助學生媒合企業，許多校友回學校都說，在職場上得心應手，要感謝高職時期所學的技能。